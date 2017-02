Boca busca un central paraguayo, famoso por su video hot

alderete1.JPG Algunas de las imágenes que se viralizaron de Alderete



Boca Juniors hizo una propuesta formal para incorporar al defensor paraguayo Omar Alderete, quien se encuentra en Cerro Porteño.El club argentino ofreció el 60 por ciento de la ficha de Federico Carrizo, pretendido por los guaraníes, a cambio del 80 por ciento del central.Según supo NA, a Cerro Porteño no le cierra la propuesta sin dinero de por medio, pero el futbolista presiona para que la operación se concrete.En declaraciones formuladas a TyC Sports, Alderete contó que su "representante me comentó que había algo de Boca, pero sin más detalles que eso"."Trato de estar tranquilo, de manejar con calma esta chance si es que se da. A quién no le gustaría jugar en Boca. Soy un central que le gusta salir mucho jugando, con la pelota por abajo. Esa es mi principal característica", indicó.

Alderete fue tapa de todos los portales de noticias de Paraguay a raiz de un video íntimo que tuvo amplia repercusión en un sitio gay.

El futbolista, cuyo video y fotos desnudo se viralizaron, hizo su descargo en ese momento y aseguró que se los había enviado a su novia, a quien luego le robaron el celular.

"Me da pena la gente que cae tan bajo para tener de qué hablar, siento vergüenza de mi familia porque no se merece esto y este club tan gigante (por Cerro) que se merece todo el respeto. Mil disculpas, que mier... la gente que busca la manera de perjudicarte cuando te ve bien", fue la respuesta del jugador en aquel entonces.