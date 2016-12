Bono atribuyó su salida de la Regional a la presión gremial

Rafael Bono dejó de ocupar, esta semana, la dirección de la Regional IV de Educación; y lo mismo ocurrió con la coordinadora pedagógica, Beatriz Alvizo. Ambos dialogaron con Diario UNO sobre las razones de su corrimiento, defendieron las acciones por las que fueron cuestionados en las últimas semanas y atribuyeron a las presiones del gremio la decisión de la ministra de Educación, Claudia Balagué, de separarlos de la gestión.





Cuando se anunció que Juan Cruz Giménez iba a ocupar desde el lunes la conducción de la Regional IV, Balagué aclaró que la decisión estaba vinculada al "desgaste" que genera el trabajo en territorio y recordó que en diciembre de 2015 se modificaron las direcciones de todas las regionales excepto la que tiene sede en la capital provincial.





Bono y Alvizo agradecieron el gesto de la ministra pero remarcaron que no sufrieron un desgaste por el trabajo en territorio y señalaron que fueron las presiones de Amsafé las que influyeron en la decisión.





"El desgaste no ha sido. Entendemos la posición de la ministra pero creemos fuertemente que la gobernación va a tener que tomar decisiones que tienen que ver con los malestares colectivos. Cuando uno intenta regularizar o redireccionar algunos sentidos, generalmente hay sectores afectados", analizó Alvizo.





Y agregó: "También tenemos que hacer lecturas simbólicas porque corremos el riesgo de que los otros delegados (regionales) entiendan que la salida de este equipo de gestión tiene que ver con que no hay que generar malestar con el gremio, que no hay que ponerse en un lugar concreto a la hora de ver irregularidades y que no hay que decir tanto".

"Quien debe tomar decisiones es el ministro no el sindicato" - Beatriz Alvizo, ex-Coordinadora Pedagógica

El gobierno y Amsafé

En medio del conflicto por la demanda de la reapertura de la paritaria docente, Amsafé La Capital denunció a Bono por limitar las licencias, no permitir el trabajo gremial y por llevar adelante "políticas punitorias", en referencia a los 24 sumarios iniciados.





El exdelegado regional aclaró que todo su accionar se ajustó a la normativa vigente. Y, puntualmente, sobre el tema de los sumarios que se iniciaron agregó que el número de docentes afectados es muy bajo respecto al total de agentes que se desempeñan en el territorio alcanzado por la regional.

Además marcó que las actuaciones no alcanzaron solo a docentes sino también a asistentes escolares. "En esos caso, dentro de UPCN ni de ATE jamás tuvimos alguna objeción por los sumarios. En algunos casos, incluso, se han hecho a propios delegados y esos gremios han acompañado acciones para profundizar la investigación", señaló.





En ese sentido, Alvizo acotó: "Lamentamos que no se puedan sincerar algunos lugares porque también es ético poder decir «Con esta presión estamos complicados a la hora de tomar decisiones». Pero nosotros elegimos que, cuando haya conductas antiéticas que irrespeten a los chicos, se cumplan todos los caminos legales".

"Más que visibilidad en los medios tuvimos visibilidad en el territorio" - Rafael Bono ex-Delegado Regional IV

"¿Qué tipo de funcionarios públicos buscamos como sociedad? –siguió– Aquel que esté ajustado a su sillón pensando en que cualquier decisión que tome a favor de un niño le puede desajustar el tornillo de la seguridad de seguir como funcionario. ¿O nos vamos a atrever a decir que esto no está en debate y todos los adultos vamos a tener un criterio común? La lectura de lo que ha pasado deja muchas dudas".

También coincidieron en que el corrimiento del cargo de ambos por los reclamos que realizó Amsafé pone al gobierno en un lugar de desventaja. "Lamentamos que, a veces, se tomen decisiones que muestran una gran debilidad y fragilidad en quienes manejan las carteras educativas porque quien debe tomar decisiones es el ministro no el sindicato", resaltó la excoordinadora pedagógica de la Regional IV.





Perfil alto

Entre otras cuestiones que podrían haber molestado a la conducción de la cartera educativa, Alvizo y Bono marcaron el hecho de que la gran mayoría de las acciones que llevaron adelante –como los encuentros de niñas, niños y jóvenes para poner en común trabajos vinculados a convivencia y valores– se realizaron sin presupuesto.





"Eso también genera mucho malestar porque estamos hablando de política pública universal sin recursos financieros. Eso también genera malestar a quienes puedan estar haciendo una comparación", indicó Alvizo.





Por otro lado, Bono ha sido uno de los funcionarios de Educación con más presencia en los medios y se convirtió, en casos como la emergencia hídrica de principios de año o del suicidio de un adolescente, en la voz autorizada desde la cartera educativa.

DatosBono.jpg



"Más que visibilidad en los medios tuvimos visibilidad en el territorio. Pudimos implementar un plan estratégico regional sin recursos presupuestarios, recorriendo cada una de las localidades", manifestó Bono. Y su compañera agregó: "Hemos intentado ser absolutamente responsables con los mandatos del gobernador y hemos sido responsables con las infancias. Eso es lo que nos da una tranquilidad de conciencia ética de lo ejercido".





Por último, el exdelegado regional realizó una comparación: "No es la primera vez que me desplazan. Ya me pasó antes. Yo empiezo a trabajar a los 17 años en un barrio con pescadores y cirujas pero, al tiempo, fue (el exarzobispo de Santa Fe condenado por abuso sexual, Edgardo) Storni el que me dijo que no íbamos a ser recibidos por algunas comunidades, justamente, por el trabajo que estábamos realizando. Estas cuestiones pueden debilitarte pero, a nosotros, nos fortalece en el eje de trabajo que venimos llevando adelante y que vamos a seguir trabajando: la gestión social".