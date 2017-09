Bottinelli: "Entendemos bien el libreto"

Leonardo Madelón peleó durante mucho tiempo, lo llamó, insistió y concretó el objetivo: trajo a Unión a Jonathan Bottinelli, este experimentado zaguero que está pagando, al menos en el inicio de temporada, con los esfuerzos que realizó la dirigencia para contar con sus servicios.Después de la victoria ante Gimnasia (LP), el defensor expresó: "sacando los ultimos 10 minutos, lo controlamos bien, nosotros fuimos oportunistas, no pasamos grandes sobresaltos".Al momento de opinar sobre el funcionamiento defensivo, el exjugador de Arsenal sentenció: "Si no tenemos el bloque de los delanteros o los del medio que trabajen todo sería más difícil, acá defendemos los 11 y atacamos los 11, tratamos de ser ordenados, es mérito del grupo que está convencido de la idea que nos plantea Leo (Madelón)".Y en tren de ampliar su declaración respecto al rendimiento que vienen teniendo en el inicio oficial de la temporada, agregó: "Entendemos bien el libreto y la forma de jugar los partidos, cuando se gana es mucho más fácil para mejorar cosas. Siempre está cerca el rival si vas 1-0, no pudimos sostener la pelota y eso hizo que pareciera que Gimnasia nos tenía acorralado, pero ellos no tuvieron muchas situaciones".