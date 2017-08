Bottinelli: "Queremos estar a la altura de este partido"

Entonces, cuando se anunció la llegada de Jonathan Bottinelli todos mostraron una gran alegría de poder sumar a un jugador con largo recorrido en el fútbol nacional e internacional. A la hora de analizar su llegada el club, el defensor aportó: "Creo que me adapté rápido, este es un grupo muy bueno, cuando te encontrás con un grupo así es más fácil, Leo (Madelón) me conoce y tenía una idea de lo que me iba a pedir dentro y fuera de la cancha, espero jugar bien para que Unión gane y siga pasando fases en la Copa Argentina".





Es probable, como apuntó el propio Madelón, que el cotejo contra Lanús llegue en un momento donde el equipo rojiblanco está en formación y con la idea de llegar muy bien a la Superliga. En este sentido, Bottinelli disparó: "Hay que afrontar en este momento el partido contra un gran rival y uno tiene que estar a la altura, hay que jugar casi un partido perfecto para ganar este partido, Lanús tiene mucha jerarquía y nos puede jugar en contra".





Unión sabe que se medirá con un rival de fuste, tal vez muy aceitado de la mano de Almirón, por ende Bottinelli se atrevió a expresar que "tienen una táctica aplicada y una manera sincronizada con sus movimientos, tenemos que achicar espacios donde ellos desequilibran, sobre todo los dos extremos en el mano a mano, tenemos que estar concentrados y cuando recuperemos la pelota estuvimos trabajando donde le duele a ellos".









De todos los refuerzos que pidió Leonardo Madelón, tal vez el caso de Jonathan Bottinelli fue el de máxima satisfacción para el entrenador. Es que la partida de Erramuspe, sumada a la lesión de Sánchez le quitaban experiencia y jerarquía a una posición clave en la última línea.