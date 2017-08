Bottinelli: "Tenía mi palabra que iba a venir a Unión"

De todos los jugadores que llegaron a Unión, indudablemente Jonathan Bottinelli es uno de los más jerarquizados. Y esa experiencia ya la puso de manifiesto ante Lanús por Copa Argentina, con lo que los hinchas de Unión pueden soñar con recuperar esa firmeza en defensa que careció en el primer semestre del año.





El zaguero charló en el programa La Vida Color de Unión (FM La X 103,5) y brindó detalles de su llegada al Tate: "Es la primera vez que me llaman de Unión, Leo (Madelón) me conoce de San Lorenzo, hicimos una buena relación con respeto y por eso llegamos a esto, tenemos gran cariño a ese club y ahora me trajo acá, me brindó todo su apoyo, me convenció y mostró la idea de lo que quería de mí con este equipo, me sedujo, así que estoy contento y feliz".





Y más adelante, agregó: "Siempre estuvimos en contacto, preguntando como estaba y despues yo sabía que él había arreglado como técnico en Unión, en los medios siempre salen antes las cosas, se enteran antes de que pasen las cosas. Me dijo cual era su idea, le comuniqué que estaba esperando un par de ofertas del exterior, que tenía ganas de continuar mi carrera afuera, si no se daban tenía mi palabra que iba a venir a Unión".













Cuando un futbolista supera la barrera de los 30 años siempre se pone la lupa de manera especial. En este caso, Bottinelli (32) se atrevió a afirmar que "me siento muy bien, todos hablan que después de los 30 vienen a robar o no estan en su plenitud, ahora se alargó la vida de nosotros a nivel humano y el fubotista también, tiene otros cuidados que hace que tengas más años útiles, hay un montón con 32/33 años que están jugando en el máximo nivel de ligas europeas, en selecciones, yo me siento pleno, nunca tuve una lesión importante que me haya perjudicado, en una liga muy dura, un fútbol muy físico donde es complicado jugar acá".





Con Newell's en el horizonte, pero luego de hilvanar un gran triunfo contra uno de los equipos más importantes del país, el defensor sabe que deben tener los pies sobre la tierra: "No creo que porque hayamos tenido un buen partido, yo soy el salvador o Yeimar, realmente nos salieron las cosas bien gracias a nuestros compañeros, el planteo nos ayudó, el nivel seguirá subiendo, nos soltaremos más, vamos a agarrar más confianza, fue un gran partido que hizo Unión y vendrán muchos mejores".













Bottinelli abandonó Buenos Aires para llegar al interior del país y reconoció que recibió mucho afecto por parte de la hinchada rojiblanca: "Con los hinchas tuve mucho contacto, en redes sociales, me hacen sentir su cariño por venir a Unión, algo que es bueno es que el club esté económicamente al día, te tenés que ocupar de hacer lo mejor dentro de la cancha, hoy es complicado para muchos estar en esta situación, hoy nos pueden exigir y tenemos que tener la cabeza 100% en el fútbol, estoy a gusto, encontré un lugar para vivir. Estoy separado, tengo mis hijos en Buenos Aires, ellos extrañan pero saben como es el trabajo de papá".