Brancatelli defendió a Lanata y lo calificó como "un gran periodista"

El panelista de Intratables identificado con el kirchnerismo Diego Brancatelli reconoció el trabajo periodístico de Jorge Lanata al frente de PPT y criticó a los legisladores de Cambiemos.





En medio del debate sobre "periodistas enfrentados por la política", Brancatelli defendió a Lanata, aunque cuestionó que no realice investigaciones sobre la gestión de Mauricio Macri.





"Es tan importante Cristina que no dejamos de hablar de ella, estamos en febrero 2017", comenzó Brancatelli antes de opinar sobre Leonardo Greco, periodista que agredió a Lanata verbalmente en la radio "no comparto, si en la ideología pero no en la forma, los dichos de Greco".





En cuanto a Lanata, aseguró "Es un gran periodista, un investigador buenísimo que sacó adelante denuncias que luego los Diputados se montaron y se colgaron de su fama. Lo que le cuestiono es que con el kirchnerismo se hicieron 10 investigaciones exitosas y con el macrismo pudo haber hecho, no 10, sino 35 y no las hizo. Sin embargo los Diputados presentaban el lunes lo que Lanata mostraba el domingo, el que laburó fue Lanata".