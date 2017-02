Brutal ataque a un hombre en la ciudad de Reconquista

Así quedó Rubén Ruiz Díaz, quien trabaja en la construcción y fue DT de varios equipos de la Liga Reconquistense de Fútbol, luego de un brutal ataque en la via pública. No le sacaron ni la billetera ni el celular y su hijo Bruno, quien es músico y cantante, descartó un problema personal. Cree que lo dejaron por muerto.





Bruno Ruiz Díaz contó a ReconquistaHOY que el ataque a su padre fue en la esquina de Roca y 47, cerca de su casa, entre las 3 y 4 de la madrugada de este lunes 27 de febrero de 2017, en la ciudad santafesina de Reconquista.





Rubén no identificó a los agresores y su familia pide que los testigos reporten datos. Dijo que "avanzaba caminando por calle Roca y pasando la 47, le pidieron plata en la oscuridad y empezaron a golpearlo de atrás con un palo o un fierro. Fue ahí que cayó y le siguieron pegando sin importar si lo mataban, y que no recuerda más nada. Lo dejaron perdido, desvanecido, cree que lo dejaron por muerto y no le robaron ni la billetera ni el celular". De todas maneras no cree su hijo que sea por alguna cuestión personal, cree que fue un asalto y que no le llevaron nada al creer que lo habían matado.





Bruno, quien decidió hacer públicas las fotografías del rostro de su papá a través de Facebook, fue "para que se vea la gravedad del hecho, cortes por todo el rostro y casi la pérdida de un ojo".

"Por favor, si alguien sabe algo, necesito encontrarlos, no me interesa meterlos preso, solo encontrarlos, no sabes el dolor y la impotencia que es ver lo que le hicieron a mi viejo, lloro de bronca, lo miro y no puedo creer.", dijo.