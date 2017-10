Buffon le puso plazo a su retiro del fútbol

El arquero Gianluigi Buffon anunció que en caso de clasificar el seleccionado italiano para el Mundial Rusia 2018 se retirará de la actividad tras ese certamen, aunque aclaró que si tiene chances de ganar la Liga de Campeones con Juventus retrasaría su despedida para jugar el Mundial de Clubes 2019.





El guardavallas aún no tiene confirmada su participación en Rusia 2018 ya que Italia debe jugar el repechaje europeo ante Suecia, el 10 de noviembre próximo de visitante y el 13 de local.





"Esta es mi última temporada y estoy convencido de las elecciones que tomo, no le temo al futuro ni a lo que puede ser mi vida, por lo tanto no cambiaría nada para jugar por uno o dos años más, no tomaría nada ni agregaría nada a lo que ya hice", expresó arquero el italiano nacido en Parma, consignó el periodico The Irish Times de Dublin.





Buffon, de 39 años y campeón mundial en Alemania 2006, el pasado lunes fue elegido arquero del año en los premios FIFA Best. No obstante, el arquero que suma 627 cotejos en el torneo italiano con las casacas de Parma y Juventus, aclaró que "la única forma de seguir si dejo de jugar luego del mundial de Rusia sería ganar la Liga de Campeones en mayo próximo, e intentar ganar el mundial de clubes".





El arquero, de 1,92 metros, ganó ocho títulos de la Serie A, uno de Serie B, cuatro Copa de Italia y la Copa UEFA, pero ha estado en el lado perdedor en tres finales de la Liga de Campeones.