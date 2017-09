"No está en los planes y no están dadas las condiciones para una reforma laboral"

—Era inevitable el proceso de transición que muchas pymes han sufrido. Las complicaciones con el aumento de las tarifas, sectores que se vieron perjudicado por la apertura de las importaciones, caída en las ventas. ¿No se pudo haber hecho de otra forma?

F.C.: Nosotros teníamos que entrar en un proceso de normalizar la economía y esto que para algunos fue doloroso, para otros no tanto; para algunos significó bajar los derechos de exportación. Claramente fue un beneficio para el sector agrícola pero también fue en beneficio para los sectores industriales. Al mismo tiempo que hacíamos eso teníamos que regularizar el comercio internacional. Esto asustó mucho a las pymes con el desafío de que podían entrar productos importados.

—El gobierno recibió críticas por depender en gran medida de un modelo agroexportador y olvidarse de las economías regionales y de las pymes.

F.C.: Nunca hubo un gobierno que se dedicara más a las pymes que nosotros. El gobierno anterior habló de pymes, muchísimo, nunca hizo nada. Nosotros llegamos e hicimos la Ley Pyme, la ley de emprendedores y la ley de autopartes, esta última para las pymes autopartistas, que son parte del entramado productivo industrial argentino más importante. Está en marcha y nunca hemos visto la cantidad de inversiones en el sector automotriz como hemos tenido en este último año y medio.

Martín Etchegoyen: Hubo un incremento en los reintegros de la exportación que hacía más de 15 años que no se modificaban. El enfoque fue darle más reintegro a las empresas o sectores que más trabajo generan. Esas normalmente son las pymes. Hoy estamos viendo un resurgimiento de las exportaciones; de hecho, las exportaciones industriales son las que están liderando parte del crecimiento. Está creciendo más del 15 por ciento interanual y no crecían desde el segundo trimestre del año 2011, casi más de seis años.

—Respecto al tema importaciones, desde la provincia de Santa Fe siempre se lo vio con mucha preocupación. De hecho, Luis Contigiani (ministro de la Producción de Santa Fe) criticó duramente la apertura de las mismas. El sector del calzado por ejemplo, fue uno de los más perjudicados ¿Cuál es la actual situación?

M.E.: El dato concreto, y esto lo hemos hablado con los empresarios, con los industriales particularmente; es que las importaciones en el año 2016 no crecieron. El dato real es que no hubo un crecimiento de importaciones. Hubo sí en algunos sectores que venían de una economía del 2015 que estaba totalmente cerrada al comercio internacional y sí hubo algunos efectos. Del tema importaciones se habla muchísimos menos. El problema era la falta de crecimiento de la demanda interna, más que el incremento de las importaciones. Hoy es una situación totalmente diferente, el tema importaciones no es un tema central. Hoy tenemos que ir levantando las restricciones que impidan el crecimiento.

—Santa Fe es una de las provincias más perjudicadas por la suba de aranceles al biodiésel en Estados Unidos. ¿Alcanza la reducción dispuesta por la Unión Europea?

F.C.: Lo de la Unión Europea es una buena noticia. Creo que tenemos que ser muy activos en un mundo que está yendo hacia energías de fuentes renovables, esto es importante. Por lo tanto tenemos que seguir siendo muy activos para lograr abrir el mercado de Estados Unidos. Creo que vamos por un buen camino. Hubo una oferta de la Cámara Argentina de Biocombustible. Me parece que, aunque esto lleva un proceso, creo que en los próximos tres meses seguramente esto se pueda solucionar seguramente.

—Una de las variables que venía con un retroceso sistemático es el consumo. ¿Cómo lo observan?

M.E.: Está creciendo. Además lo está reflejando el nivel de actividad. Una forma indirecta de ver cómo está evolucionando el consumo, es que no crece solo el consumo masivo sino también el consumo de bienes durables. Este año se venderán muy probablemente 900 mil autos, más de 600 mil motos, viene creciendo la venta de electrodomésticos, de heladeras, de lavarropas. Es decir, hay una dinámica de la economía totalmente distinta.

F.C.: Esto arrancó hace tiempo. Se confunde "consumo" con "consumo masivo" y "consumo masivo" con "consumo en supermercados". El consumo de autos arrancó y está arriba del 30 por ciento del año pasado, el de motos arrancó, el de electrodomésticos arrancó; la venta de departamentos arrancó. El consumo masivo está creciendo, fundamentalmente en los sectores más bajos. Lo que sí es cierto es que han perdido mercado y fuertemente, los supermercados. Pero son razones de mercado y preferencias de clientes y de ofertas.

—¿Es inevitable una reforma laboral?

F.C.: No va a haber reforma laboral. No están dadas las condiciones para que haya una reforma laboral. No está en nuestros planes. Lo que va a haber son acuerdos sectoriales para mejorar la productividad de algunos sectores pero no estamos pensando en una reforma laboral





M.E.: Sí hay que bajar los costos laborales no salariales, el gobierno nacional llevó adelante una iniciativa muy importante que fue la modificación de la ley de riesgo de trabajo. Ahí es clave que el gobierno de la provincia de Santa Fe adhiera a la ley porque eso baja muchísimo lo que es el costo de la ART, la judicialidad.





—¿Se atienden los teléfonos con Santa Fe? ¿Hay contacto con funcionarios de la provincia?

F.C.: Sí, mucho con el gobernador, muchísimos.





—¿Y con Contigiani? (ministro de la Producción de Santa Fe).

F.C.: No, nunca me llamó. Nosotros hemos hecho todo tipo de actividades aquí. Ha tomado una posición política probablemente en contra de los intereses de los empresarios. Nosotros vamos a todas las provincias, apoyamos a todas las empresas. Trabajamos muy bien con el gobernador. Contigiani no me recibe a mí pero manda al secretario de Industria, con el que tenemos un trato permanente.





—¿Qué cree que va a suceder el 22 de octubre (elecciones generales legislativas)?

F.C.: Gana Cambiemos. Estamos percibiendo una perspectiva en todo el país de dejar el pasado atrás. Me parece que tiene que ver más que con una elección particular, me parece que lo que se está definiendo es mirar al futuro o volver al pasado. La decisión del pueblo es mirar al futuro.