"Calculé mal, le pegué y le rompí la óptica, estaba oscuro", explicó Chano sobre el choque

En esta oportunidad, el músico chocó con su Citroën DS4 a dos autos que estaban estacionados sobre la calle Ruiz Huidobro.

"No tengo ganas de hablar. Siempre que hice algo malo me hice cargo. Venía por una calle oscura. Un auto estaba un poco salido de lugar. Calculé mal, le pegué y le rompí la óptica. Después, por ser yo, me mandaron a todos. Igual, la policía me trató muy bien. Se hizo algo grande de un choque común", escribió Chano al periodista Angel De Brito que divulgó el mensaje.

Chano no se encontraba bajo los efectos del alcohol aunque le costaba hablar y sostenerse. Además tenía el registro de conducir vencido, no tenía seguro autmoriz obligatorio por lo que se procedió a secuestrarle el auto.

Uno de los testigos contó lo sucedido: "Estábamos con unos compañeros de trabajo jugando al fútbol y escuchamos sonar la alarma de un auto. Vimos un Clío al que le sonaba la alarma. A los 10 minutos salimos de comer, vi que era el auto que estaba delante del mío. Lo chocó un DS4 blanco y estaba Chano con la policía".

"No nos dejaban acercarnos, había pocas personas en el lugar. Chano bien no estaba pero bueno, es una persona que tiene problemas. Esa calle es bastante ancha y tranquila", agregó en declaraciones televisivas.