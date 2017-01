Cande Tinelli hablo de su "Blackout" en el cuello: ¿Está arrepentida?

Semanas atrás, Canelaria Tinelli sorprendía a todo el mundo con algo a los que pocos se atreven. La hija de Marcelo Tinelli se tatuó todo su cuello de negro y, por supuesto, en las redes sociales no dejaron de hablar de ella y hasta aparecieron divertidos memes en honor a la morocha.

Días después del "Blackout", la diseñadora volvió a irrumpir en las redes para mostrar el diseño con el que había tapado tatuajes antiguos de su espalda. "Viejas cicatrices", escribió Cande en la foto, en referencia a ellos.

Hoy, la diseñadora, dialogó con Todos arriba, el ciclo que Nicolás Magaldi, conduce de en FM 105.5 y habló del polémico tatuaje mediante el cual oscureció gran parte de su cuello.

"No me dolió, por ahí un poco en el medio del cuellito, donde está la nuez para los hombres. No me durmieron, no me anestesiaron, ¡ni a palos! El tatuaje se tolera, así que hay que bancárseló", contó.

Y dio más detalles. "Me lo hicieron con puntos para que quede más suave, porque está el cuello; de hecho ahora está más gris, no está tan negro como en esa foto que impactó a todo el mundo. La técnica, el blackout, es con negro pintado, tipo todo pintado-pintado de negro, que queda espectacular. Se usa mucho afuera, acá no hay nadie que se lo haga".

Por lo que podemos ver, Candelaria, no está arrepentida de su Blackout, ni mucho menos!

