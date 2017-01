Candela Ruggeri y Rodrigo Noya: "Queremos romper con el prejuicio"

Candela Ruggeri y Rodrigo Noya estuvieron juntos en un móvil donde se refirieron a su relación amorosa, que finalmente no era real. estuvieron juntos en un móvil donde se refirieron a su relación amorosa, que finalmente no era real.









"Todos sabemos que no existen las parejas perfectas, sino tendríamos que estar cada uno con nosotros mismos. Empezamos a ver comentarios que me preguntaban por qué estaba con él, pero hay gente que rompió con este prejuicio", agregó Cande, luego de contar que todo formó parte de una campaña comercial.

Noya: "La idea era romper el prejuicio y disculpas si les mentimos, pero era para tomar conciencia con todo eso. Le mando un beso a mi novia Sofi".

Por su parte, el joven actor manifestó: "Me decían ladri y me preguntaban cómo hice. Me decían que el padre me iba a cag... a patadas".





Para cerrar, la rubia declaró: "No fue nuestra intención mentirles, pero hay muchos chicos que la pasan mal porque piensan que pueden levantar por ser lindos o tener abdominales".





El video, acá:









