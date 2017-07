Cansado de tanto reclamar, un futbolista arrojó materia fecal en una empresa

Un hombre cansado de los desbordes cloacales en su casa de Bahía Blanca, fue a la oficina de la empresa ABSA y arrojó un balde con materia fecal.





Se trata de un Cristian Pablo Berra, un conocido futbolista de Bahía Blanca. A raíz del episodio, los trabajadores abandonaron las actividades y la compañía debió suspender la atención.





"Hasta que no se limpie todo esto no se puede trabajar. El olor es nauseabundo, no se puede estar", remarcó Paulo Mónaco, representante del gremio. Además, el gerente de la firma, Gerardo Villalba, comentó: "Creo que esta no es la forma de expresarse. Nunca había pasado una cosa así".









FutbolCaca.jpg













Por su parte, el usuario que protagonizó el reclamo dialogó con el medio local LaBrújula24 y dijo: "Reconozco que la protesta es insalubre y no es higiénica pero es lo que pasa en mi casa. Lo que ellos vivieron diez minutos, yo lo sufro hace seis meses".





El ex Deportivo Español y Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay afirmó que desde diciembre hizo reclamos por el desborde en su casa.