Captaron a Barbie Vélez con un chico en el vip de un boliche ¡Mirá quién es!: fotos

¿Cuántos hombres figuran en la lista de supuestos "novios" de Barbie Vélez desde el mismísimo momento en el que se separó de Fede Bal? ¿Cuántas de estas historias son ciertas? ¿Cuántos tan solo rumores? Lo cierto es que mientras su ex se prepara para blanquear de un momento a otro su ya innegable relación con Laurita Fernández, ahora sale un increíble historia que tiene como protagonista a la hija de Nazarena. Fotos.





Según relató la revista Paparazzi, el pasado lunes (feriado de Carnaval), Barbie salió a divertirse a un reconocido boliche de Costanera Norte. Allí se encontró con Lucas y Camila, los hijos Fabián Rodríguez, quien fuera pareja de su mamá Nazarena y padre de Thiago, el menor de sus hermanos.





De acuerdo a la versión de testigos, Barbie y Lucas se ubicaron en el vip del lugar, donde disfrutaron de charla, tragos y buena música. Pero dicen que la joven se la pasó muy cerquita de Lucas, hablándole al oído (quizás porque la música estaba muy alta), aunque también hay quienes confirman que hubo abrazos y besos. Ellos, por supuesto, lo niegan. Embed ¿Descuido hot de Barbie Vélez? ►► https://t.co/bIEv9M3DtY pic.twitter.com/eARNtgi3dB — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 14 de enero de 2017

El ex de Barbie, Fede Bal, que estaba en el boliche con Laurita Fernández, expresó que “en otro momento de mi vida hubiera reaccionado mal, hubiera saltado. Pero ya no me interesa más. Está perfecto todo lo que (Barbie) quiera hacer”.

Bal agregó que “habrá bailado y nada más. Pero son formas. Hay cosas que uno puede evitar”, advirtió Fede. “Esa imagen no fue lo único que me molestó de esa noche, otras cosas más también. Pero como esa noche no activé, (me di cuenta de que) algo cambió en mí. Y vi que dejó de ser mi novia. Me di cuenta que ya está. ¿Y para qué volverme agresivo, o violento, cuando la situación no lo ameritaba?”

Barbie1.jpg



Barbie3.jpg



Fuente: El Intrasigente