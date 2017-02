Cari Nara: "Me sentí súper humillada, él era lo único que tenía aparte de mis hijos"

Andrés Nara dejó a Cari Nara en pleno aire en "Intrusos". El papá de Zaira y Wanda interrumpió al aire y explicó los motivos de su decisión.





Primiciasya.com se comunicó hoy con Cari quien se mostró conmovida por la situación que tuvo que pasar en pleno aire.











"Me quedé shockeada, angustiada, muy triste. Me sentí súper humillada. No me imaginé jamás que él me iba a hacer eso. Pero bueno, la verdad es que me dejó totalmente shockeada. No tuve la oportunidad de hablar con él, tampoco quiero en este momento. Tengo ganas de bajar un poco, me duele mucho la cabeza. Él era lo único que yo tenía aparte de mis hijos y de repente que me haga eso es como que me claven un puñal por la espalda".





"Andrés sabe que la única persona que tenía como pilar y referente era él. No me lo imaginé nunca, me sorprendió. Desconocí la persona que vi en ese momento", cerró Cari.













Fuente: Primicias Ya │Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25

, explicó.