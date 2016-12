Carlitos: "Esto es una confirmación de nuestro amor y lo disfruté muchísimo"

tevez2.jpg



Carlos Tevez, capitán e ídolo de Boca Juniors , contrajo matrimonio con Vanesa Mansilla, su pareja desde hace 15 años, y confesó que esta boda, cuyos festejos se extenderán por cuatro días, se trata de "una confirmación" del amor entre ambos."Esto es una confirmación de nuestro amor y lo disfruté muchísimo. Es una sensación única, estamos muy emocionados", declaró a la salida del Registro Civil de San Isidro el Apache, quien prefirió no hablar sobre su continuidad en el club de la Ribera."Dejenme disfrutar de este momento, ahora sólo quiero disfrutar de la familia y poder pasar momentos con ellos", agregó el delantero, que tiene una oferta millonaria para continuar su carrera en el fútbol de China.Tevez llegó pasadas las 10 vestido con un traje color celeste pastel y camisa blanca, al Registro Civil ubicado en la calle Moreno al 300 (entre las avenidas Márquez y Centenario), junto a Vanesa, su pareja desde hace 15 años, más los tres hijos de ambos, Florencia (9), Katie (6) y Lito (2), el más chiquito vestido en forma idéntica al Apache.En tanto, la ceremonia duro menos de 45 minutos y el talentoso futbolista, de 32 años, salió del lugar junto a su flamante esposa, que lució un vestido corto blanco, y recibió la tradicional lluvia de arroz.Los primeros en llegar al lugar fueron el zaguero boquense Fernando Tobio, compañero y amigo personal de Tevez, y también el ex delantero Xeneize Marcelo Chelo Delgado, con quien formó dupla de ataque en la brillante obtención de la Copa Libertadores de 2004.Luego arribó Daniel Angelici, el presidente de Boca, y más tarde el empresario futbolístico Guillermo Coppola y el del calzado Ricky Sarkany, entre otros."No se va, Carlitos no se va", fue la canción más entonada por los cientos de hinchas de Boca que se agolparon en el ingreso al Registro Civil para saludar al crack que atraviesa un excelente momento también a nivel futbolístico.A manera de agradecimiento, Tevez se acercó a los simpatizantes para firmar autógrafos y tomarse fotografías, antes de subirse a una camioneta para continuar con la celebración.Justamente, los festejos de la boda comenzarán hoy pero ya en la ciudad uruguaya de Carmelo, donde se extenderán por cuatro días los festejos del casamiento del astro xeneize.