Carlos Fraticelli ahora ejercerá como abogado

El ex juez de Rufino, Carlos Fraticelli, ejercerá como abogado en la Tercera Circunscripción Judicial El ex juez de Rufino, Carlos Fraticelli, ejercerá como abogado en la Tercera Circunscripción Judicial tras cumplir los trámites de rigor como lo es la matriculación en el Colegio de Abogados de la ciudad de Venado Tuerto. La noticia de alto vuelo mediático fue confirmada por el presidente del Colegio de Abogados, Alberto Turcato, quien señaló que no hay ningún impedimento para que pueda volver a ejercer la abogacía.





Al presidente del Colegio no le llamó la atención lo de Fraticelli ya que "él lo viene manifestando en muchos medios que su idea era volver a ejercer la profesión". Para poder matricularse debe existir un fiador que acompañe al que se quiere matricular "a los efectos de garantizar los perjuicios que uno podría cometer en el ejercicio de la profesión", explicó Turcato. En el caso de Carlos Fraticelli, su fiador es el letrado, Germán Gasperini, oriundo de la localidad de Carmen, pero radicado desde hace años en Venado Tuerto. Turcato aclaró que el Colegio de Abogados no tienen ningún impedimento por parte de la Justicia para matricular a Fraticelli. No puede dejar de hacerlo "porque todo está en el marco de lo correcto y adecuado para que el colega pueda trabajar".





Lo cierto es que el 23 de febrero pasado se certificó en el Colegio de Abogados, Tercera Circunscripción Judicial, Santa Fe, Venado Tuerto que "se encuentra inscripto en la matrícula de abogados a cargo de éste Colegio". Libro número IV y folio 196. Luego sostiene el documento que la ley 7.912 permite que "en el ejercicio de su profesión, el abogado está equiparado a los magistrados judiciales en cuanto al respeto y la consideración que deben guardársele".

Acuerdo

La Capital, y en primicia, publicó el 26 de agosto pasado que "el ex juez Carlos Fraticelli, condenado a prisión perpetua por el crimen de su hija y luego absuelto, se jubilará como juez de Santa Fe al llegar a un acuerdo con el gobierno provincial, que entre otros puntos deja sentado que desiste en su pedido de reincorporación al Poder Judicial".

El acuerdo se hizo oficial mediante el decreto 2.133/16, firmado por el gobernador Miguel Lifschitz y los ministros de Trabajo, Julio Genesini, y de Justicia, Ricardo Silberstein. De este modo Fraticelli puede volver a trabajar normalmente como abogado.

Caso nacional

La familia Fraticelli quedó envuelta en un escándalo de proporciones cuando Natalia, hija del matrimonio, apareció muerta el 20 de mayo del 2000 en su habitación de la casa en la que vivía con sus padres en la calle San Juan 340, de Rufino.

Los forenses determinaron en un primer momento que murió por asfixia mecánica (estrangulada) y que sus padres estarían vinculados al caso, es decir el juez Carlos Andrés Fraticelli y su esposa Graciela Dieser.

En 2002, Fraticelli y Dieser fueron condenados a prisión perpetua como coautores de homicidio doblemente calificado. Las defensas de los integrantes del matrimonio dijeron que fue un caso de suicidio por ingesta de medicamentos y no estrangulamiento y apelaron la sentencia en todas las instancias de la Justicia provincial pero las presentaciones siempre fueron rechazadas.

Sin embargo la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la sentencia y ordenó que se dicte un nuevo fallo. Entonces, Fraticelli y Dieser obtuvieron la libertad condicional y rehicieron sus vidas por separado: ella en la ciudad de Rafaela, y el ex juez junto a su nueva pareja y ex terapeuta, Norma Tejedor. Eso sucedió el 8 de agosto de 2006.

A fines del 2009 un nuevo fallo de la Cámara de Venado Tuerto los dejó absueltos de culpa y cargo, aunque esa decisión fue apelada ahora por el fiscal de Venado, Fernando Iván Palmolelli, lo que llevó el caso a una nueva revisión, aún pendiente.

Papeles al día. La credencial otorgada a Fraticelli el 23 de febrero pasado.







