Carmen Barbieri y Santiago Bal se dicen de todo en un polémico monólogo

El dolor ya cicatrizó y parece que el mal trago es cosa del pasado.

Por eso, Carmen Barbieri y Santiago Bal no solo comparten un espectáculo, sino que capitalizan su escandalosa separación en un polémico monólogo que abrió la revista presentada en Mar del Plata.

La actriz y el capocómico debutaron este fin de semana, en lo que fue la apertura de la temporada teatral en La Feliz.

En un monólogo compartido, Carmen le recordó a su ex esposo la debilidad por las chicas del staff. "Vos no te morís de caprichoso. Sabés lo que dice mi mamá? que vos no vas al cielo porque Dios no te abre la puerta".

Bal responde con una argumentación sobre su gustos por las mujeres jóvenes. "¿Sabés lo qué pasa? que las mayores son medias manieras", responde Santiago.