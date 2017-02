Carrió advirtió que en el gobierno "no puede haber más errores"

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió esta mañana que en el Gobierno nacional "no puede haber más errores" y pidió que entre los funcionarios haya "una integración real entre políticos serios" y "gestores serios".

Para Carrió, debe haber "una integración real entre políticos serios" y "entre gestores serios" que "puedan complementar la mirada política de la toma de una decisión en sus consecuencias políticas, electorales y de beneficios".

"La mirada de un CEO se tiene que integrar, porque no es cuestión de culpar a la vieja política de todo", advirtió Carrió.

Embed Llamé al presidente para que reviertan la cuestión jubilatoria. #RadioMitre — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 20 de febrero de 2017

Puntualmente, señaló que en el caso de las jubilaciones "hay un error de cálculo pero no es posible ejecutarlo de esa manera", reduciendo el porcentaje de aumentos. Atribuyó ese tipo de errores a "técnicos que viven en un microclima" y planteó: "mandalos a trabajar en un estudio jurídico contable pero no lo pongas de funcionario". Para la dirigente oficialista, "no hay que permitir no tener mecanismos preventivos" para analizar "el efecto político de las decisiones".





"La evaluación de los resultados en una gestión estatal no es lo mismo que en una gestión privada", advirtió Carrió, tras reconocer que "tenemos fallas en el gobierno".