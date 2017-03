Carrió: "Creo en Cambiemos, pero no sé si todo Cambiemos cree"

En lo que fue el segundo mano a mano de la noche, Elisa Carrió se sentó en la mesa de Animales Sueltos para una entrevista a fondo con Alejandro Fantino en la que adelantó que después de la Pascua definirá su futuro político, básicamente si será candidata por Cambiemos en las elecciones legislativas.

"Yo creo en Cambiemos, pero no sé si todo Cambiemos cree. Entonces, es un tiempo de cuaresma donde, sobre todo, Durán Barba, no creen en Cambiemos sino en el PRO con el nombre de Cambiemos. Y quiere que solo Mauricio y María Eugenia lideren el proceso", analizó la líder de la Coalición Cívica, quien aprovechó para cuestionar al ecuatoriano, uno de los principales asesores del presidente Mauricio Macri.

"Estoy viendo cómo juegan ellos. Porque la decisión de María Eugenia (Vidal) es que juegue Jorge Macri", agregó luego, en relación a la presunta candidatura a senador por la provincia de Buenos Aires del primo del primer mandatario. No obstante, de inmediato, marcó la cancha. "Yo no voy a decidir en contra de la gobernadora. Pero no voy a avalar delincuentes en las candidaturas", afirmó.

Según Carrió, "por temas de salud no tendría que ser candidata. Pero si está en juego la República, yo arriesgo la vida. Ahora, si vamos a volver a lo mismo, no. Hay gran parte de este pueblo que quiere cambiar. Y yo soy responsable de este cambio".