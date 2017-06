Castro: "Después que termine el campeonato se verá mi futuro"

Matías Castro tendrá la chance después de mucho tiempo de ocupar la valla rojiblanca, por la lesión de Nereo Fernández. En la previa del choque ante Huracán, el golero charló a través de La Vida Color de Unión (FM La X 103.5) sobre la recta final del campeonato: "La verdad que entrenamos muy bien en estas semanas, aprovechamos el parate para hacer hincapié en la parte física y en estos días de la recta final de lo que va a ser el partido del viernes, esperemos poder seguir sumando de a tres, cortamos una racha que no era favorable, sabemos que Huracán se está juganmo cosas importantes en los promedios y va a ser un partido duro, parejo, las expectativas es poder traer los tres puntos para Santa Fe".





Al momento de referirse a la larga inactividad, Castró sentenció: "La verdad que por mi forma de ser me entrené para cuidarme como si me tocara jugar todos los fines de semana, más allá que esa no era la realidad, ahora tranquilo y esperando que llegue el viernes y poder ayudar a mis compañeros para conseguir la victoria".





La llegada de Marini a muchos jugadores les cambió el semblante y se abrieron las posibilidades de luchar por un lugar entre los titulares. En este sentido, Castro apuntó: "Es un técnico que tiene una buena idea de juego, los entrenamientos son muy intensos, venimos trabajando bien y se vio por momentos un cambio en la forma de jugar, de encarar los partidos y ahora esperemos el viernes también poder llevar a cabo la idea que él tiene para nosotros".





En la parte final, se refirió a su continuidad una vez que finalice la actual temporada: "Tengo contrato hasta fines de junio, todavía no me planteé lo que va a pasar cuando termine mi contrato, veremos que pasa en estos partidos, la idea del entrenador y los dirigentes respecto a mí, no es momento de pensar en eso, quedan partidos muy importantes todavía, después que termine el campeonato se verá la resolución por parte del club y mía, ya que el pase queda en mi poder".