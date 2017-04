Catherine Fulop lloró por Venezuela

La conductora de "Gente bella", por Vale 97.5, estuvo como invitada en el programa de Mirtha Legrand y se quebró al referirse a la situación que atraviesa Venezuela.





"Hace cuatro años que no viajo a mi país. Yo sin ser una exiliada, me fui de mi país porque tenía trabajo e hice una familia aquí y soy muy felíz. Pero yo me siento una exiliada porque a mi este Gobierno me robó mis navidades, mi mamá esta enferma, tiene 80 años...", expresó la conductora.

Catherine Fulop lloró en la mesa de Mirtha.



Entre lágrimas, continuó: "Lo que me da tanta tristeza, es que no podemos creer que se haya llegado a tanto, que Venezuela iba a ser secuestrada por esta manga de delincuentes que quieren saquear a mi país... Sentirse exiliada es horrible, y si mi mamá se llega a enfermar... tiene 80 años, yo no puedo viajar a mi país, ¿Cómo puede ser que yo no tenga garantías en mi país?".





"Tengo amigos a quienes le sacaron el pasaporte por criticar al Gobierno... Tengo amigas actrices que ganan un buen sueldo y hace meses que no comen ni carne ni pollo ¡Es una locura!... En mi país, la gente come de la basura, ¿cómo puede ser si en Venezuela tirabas una piedra y caía un mango de la planta?", completó.