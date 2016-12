Causa furor en las redes: la imagen de una chica en bikini que no es lo que parece

Estar de fiesta entre tabaco y cervezas y darse uno cuenta de la repercusión que ha tenido una fotografía hecha sin maldad. Según consignó Misiones Online, este grupo de amigos estaba disfrutando de una celebración cuando uno de ellos decidió tomar un selfie. En la imagen aparecía también una chica de espaldas pero no tenía ninguna relación con los allí presentes, únicamente apareció por casualidad.





¿Quién iba a decir que esta foto la verían más de 800.000 personas en Imgur? Y si no te has dado cuenta de la escena (no tienes la mente sucia), fíjate en el codo del chico de la izquierda.





Otra ilusión óptica que nos hace jugar una mala pasada y otro ejemplo de como una simple fotografía en Internet puede hacerse viral solo por una mala postura.

foto bikini 2.jpg



