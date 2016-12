Cejas, el primero en llegar

A pesar que los jugadores y el cuerpo técnico se encuentran de vacaciones, los dirigentes no descansan en su afán de satisfacer a Juan Pablo Pumpido en sus requerimientos para la próxima temporada. El diagnóstico del DT tras las reuniones que mantuvo con el presidente Luis Spahn fue claro: buscar un volante y un delantero en el mercado de pases. Hacia ese objetivo apuntaron los cañones y el mismo titular tatengue este martes adelantó que el primer refuerzo estaba "cerrado de palabra".

En diálogo con La Central Deportiva (Aire de Santa Fe FM 91.1), Spahn anticipó: "Tenemos cerrado un refuerzo, así que estamos más tranquilos, estamos trabajando sobre los gustos de Pumpido. Por protocolo vamos a esperar que lo dé a conocer el Departamento de Prensa más allá que está todo cerrado. Al hincha le digo que espere para saber porque fuimos prolijos y eso nos permitió tener incorporaciones importantes, con jugadores que fueron positivos y vamos a seguir con esta política, la que llevamos adelante en los últimos años. Para no manosear nombres, ni el trabajo de esta gente que hay que respetar".

Finalmente, este martes por la tarde, en su cuenta de Twitter oficial, tal cual lo había adelantado el máximo titular de la Avenida, Unión dio a conocer que Mauro Emiliano Cejas se convirtió en la primera cara nueva para afrontar la segunda parte del campeonato. El volante, que también se puede desempeñar como carrilero por ambas bandas, viene de jugar en el Puebla de México.

Nació el 24 de agosto de 1985 en Adrogué (Buenos Aires) y es nieto del exarquero Agustín Mario Cejas. Es naturalizado mexicano y surgió futbolísticamente de Temperley, donde se desempeñó desde 2002 al 2004. Su paso más importante y conocido se dio en Newell's, donde llegó en 2005 para en 2007 emigrar al fútbol mexicano, donde actuó en Estudiantes Tecos, Monterrey, Pachuca, Santos Laguna, Monarcas de Morelia y Pueba. en el medio tuvo un paso por Universidad San Martín de Porres.

Cuando se lo consultó al presidente sobre si el nombre de Cejas podía generar expectativas o seducir al hincha, afirmó: "Sí, ¿por qué no? Los socios, y lo siento mucho en la calle, nos da un respaldo importante en la administración que hacemos del club, es un jugador que nos dará una buena perspectiva desde lo futbolístico y nos va a rendir bien. No voy a dar más información al respecto porque no es un juego de adivinanzas.





Ahora, por el delantero

Como anticipó Ovación, Federico Andrada está en los planes de Pumpido. Incluso desde Buenos Aires se informa que el mismo entrenador se comunicó con allegados del atacante para preguntar por sus condiciones.

El jugador surgido futbolísticamente de River está jugando a préstamo en Quilmes (hasta junio de 2017), donde anotó cuatro tantos en la primera parte del campeonato (uno a Unión de penal) y tiene cláusula de rescisión. Sin embargo, el jugador manifestó públicamente que no tuvo contactos con ningún directivo rojiblanco.

Otro de los nombres que salió a la luz es el de Felipe Cadenazzi. Así lo señalan algunos medios entrerrianos. El atacante viene de jugar en Atlético Paraná y tuvo un paso por Santa Fe FC, donde estuvo bajo la órbita de Martín Mazzoni y Ariel Donnet, en la época que también se encontraba trabajando en dicha entidad el actual entrenador tatengue, aunque no lo dirigió.

Mientras que en Córdoba, algunos medios siguen relacionando el nombre del sunchalense Franco Soldano como uno de los pedidos de Leonardo Madelón para reforzar el plantel que afrontará la segunda parte del torneo.