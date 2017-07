Centurión.jpg







"Si antes era un hijo de puta, ahora soy peor", escribió el futbolista, que se encuentra de vacaciones en el Caribe, en su perfil de Instagram. La frase proviene de la letra de "Soy Peor", del reggaetonero Bad Bunny.

Hace tres días, en las redes había circulado una foto de Centurión posando con una escopeta. Ese mismo día se había despedido de sus compañeros del Xeneize y de los hinchas con un comunicado.

Embed Bueno no sé por dónde empezar , solo quiero agradecerles por este hermoso tiempo vivido junto a ustedes y que lo que siento por estos colores no se va a terminar nunca , me llevó los mejores recuerdos una familia hermosa que construimos entre todos , ojalá algún día nos volvamos a encontrar saludos y lo mejor para todos los bosteros Una publicación compartida de Ricardo Adrian Centurion (@adrianricardo1993) el 10 de Jul de 2017 a la(s) 2:44 PDT



Ricardo Centurión, ex mediocampista de Boca que todavía no definió dónde continuará jugando -si es que sigue haciéndolo-, no para de generar(se) problemas con sus fotos y sus posteos en redes sociales.