CFK competirá en las Paso por fuera del PJ y no habrá internas con Randazzo

La ex presidenta Cristina Kirchner anunció esta tarde, mientras se desarrollaba en el Instituto Patria un encuentro con una veintena de intendentes bonaerenses peronistas, que el frente con el que competirán en las PASO con vistas a las legislativas se denominará "Unidad Ciudadana para volver a tener futuro"."

En tanto, la oficialización de su futuro político se estirará hasta la semana que viene, cuando se cumpla el plazo para inscribir las listas en la Justicia electoral. Muchos esperaban que en el encuentro de hoy anunciara su candidatura a senadora

...cierran comercios e industrias.Así no se puede vivir más. Así no se puede seguir. Así no hay futuro. https://t.co/YpV2jGwsya

"No hay trabajo, los precios están por las nubes, la plata no alcanza, las tarifas son impagables..." expresó la ex mandataria a través de la red social Twitter . Le siguieron un par de tuits mas: "...cierran comercios e industrias.Así no se puede vivir más. Así no se puede seguir. Así no hay futuro".