Charlotte Caniggia: "El acento paraguayo me la re baja"

La discriminación y ostentación viven presentes en la personalidad de Charlotte Caniggia y suelen ser comunes las diarias manifestaciones de estos dos aspectos negativos de la hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis.

Lo más terrible, es que la rubia se expresa con total desenvoltura y sin mostrar ningún tipo de registro intelectual de las aberraciones que va declarando por la vida a "gusto y piacere", cosa que hasta el momento, la ha convertido en inimputable.

En esta oportunidad, Chalotte, provocó vergüenza ajena cuando en el ciclo Pasapalabra, conducido por Iván de Pineda, disparó una confesión que no le causó sorpresa a nadie.

"¿Te cuento una historia que me pasó?", arrancó Charlotte. Y siguió, sin filtro: "Estaba escribiéndome con un chico, hace mucho. Y me dice el chico para arreglar. Le dije: 'Bueno, llamame'. Me llama y era paraguayo. Cuando me empezó a hablar cancelé la cita. 'Hola Charlotte', me saludó. Dije: 'Nooo...'".

"Pero hay chicos muy buenmozos en Paraguay. Y las paraguayas son lindísimas", acotó. "No, no, ese acento me la re baja", retrucó Caniggia, para luego disparar contra el queridísimo cantito cordobés, provincia donde la muchacha integra parte de la comedia Abracadabra que expone junto al resto del elenco en Calos Paz. Sin palabras.

