Chispa de inspiración y la birome, los ingredientes de Franco Ganuza

Tranquilo, paciente, soñador, sociable y muy familiero. Son algunas de las cualidades de Franco Ganuza, un joven de 27 años de la ciudad de Arroyo Seco, al sur de la provincia de Santa Fe, y que tomó protagonismo en los últimos días porque dibujó un retrato del actor Guillermo Francella con tan solo una birome Bic de color negro en una hoja blanca. Su creación se viralizó por las redes sociales y el mes que viene tendrá un encuentro con el protagonista de Casados con Hijos y se lo entregará a modo de obsequio por su cumpleaños.





Aún no lo puede creer, pero en realidad lo que todavía no logra entender es la repercusión que tuvo su obra de arte. Tal vez lo más llamativo es el elemento que usa para trabajar pero, además, la precisión, los detalles y la exactitud en cada trazo en comparación con la imagen original o el personaje que eligió. No para de recibir mensajes, y acomoda sus horarios para poder dar entrevistas a los medios de comunicación, no solo de su localidad sino de muchos puntos del país, entre ellos a UNO.





Franco Ganuza-dibujante con lapicera BIC1-Luchi.jpg Otras cosas. Además de personajes, hizo al perro Felipe.

Tiene tres pasiones en su vida que van de la mano, dos ya pudo concretar y para la tercera aún espera una oportunidad: tatuar, dibujar con birome y actuar. Es el segundo de cuatro hermanos e hijo de una ama de casa y un empleado de una empresa automotriz. Está de novio con Florencia desde hace un año y hoy deslumbrado por este momento que está viviendo, contó sus inicios en las tres actividades, cómo vive el hoy, y cuáles son sus sueños y proyectos.









Los comienzos

Franco terminó la secundaria en 2007 y empezó a estudiar en la Escuela de Teatro y Títeres en Rosario. Cursó durante dos años y luego tuvo que dejar porque la situación económica no era la mejor. Comenzó a trabajar en la planta automotriz General Motors en Alvear. Allí estuvo un año y "renuncié porque creí que mi vida podía dar mucho más que trabajar en una empresa", dijo; y retomó la carrera de actuación. "Eso lo hice un año y medio más y a la vez abrí el estudio de tatuaje, entonces empecé a pasar más tiempo en el local y menos tiempo cursando hasta que decidí dejar la carrera y me dediqué a lo otro que era un negocio que estaba comenzando y además estaba bueno", explicó.





Franco Ganuza-dibujante con lapicera BIC2-Luchi.jpg Regalo. Este elefante le obsequió a Florencia por su cumpleaños.



Ante la consulta sobre cuándo comenzó a dibujar y con un elemento tan noble y básico como una lapicera, dijo: "Todo el mundo me pregunta si empecé de chiquito y en realidad me inicié hace tres años y arrancó junto con los tatuajes. Me acuerdo que estaba en mi casa, fue justo una semana donde llovía mucho y agarré pinceles, tinta china, acuarelas, acrílicos, hice tallado en madera, de todo, hasta que un día tomé una birome y me pregunté qué podía hacer y me puse a dibujar y salió mi primer dibujo que fue Wolverine, lo subí a Facebook, a la gente le gustó mucho y eso me incentivó a seguir con esto".





Los primeros trazos fueron con la birome Bic y nunca la cambió, lo que sí fue mutando fue el grosor. "Empecé con el grueso, pasé a uno medio y ahora trabajo con el fino. Todo esto es de autodidacta, lo fui aprendiendo a medida que fui dibujando y avanzando y el cambio de birome tiene que ver con eso. Me di cuenta de que con una fina puedo hacer más detalles, sobre todo en las expresiones", explicó el joven de Arroyo Seco.





Él no está seguro pero este arte lo tiene incorporado en sus genes o por lo menos es hereditario. "En la escuela primaria los dibujos los hacía mi hermana, a mí no me gustaba y ellas los terminaba. Hubo una época, no recuerdo la edad pero fue muy corta, donde dibujaba los superhéroes; después empecé la escuela técnica y nunca más dibujé. Cuando terminé me puse a estudiar actuación,empecé lo de los tatuajes y en el medio apareció esto. Cuando me preguntan por qué hago lo que hago yo siempre respondo una cosa: es algo eventual que se me escapa de las manos y por la que no tengo una explicación", aseguró.





La lista de personajes continuó con Gollum, uno de los protagonistas del Señor de los Anillos; Robert De Niro, porque a su papá les gusta mucho; el cantante de Pearl Jam, Eddie Vedder, dibujo con el que se ganó dos entradas para el recital que brindaron a la Argentina; Bryan Cranston y Aaron Paul, de la serie estadounidense Breaking Bad; el cantante Gustavo Cerati, entre otros. Pero además dibujó al perro Felipe, un elefante azul que le regaló a su novia, entre otros.





Franco Ganuza-dibujante con lapicera BIC3-Luchi.jpg



"No hago dibujos a pedido, me cuesta mucho. Siempre hago lo que tengo adentro, lo que me gusta a mí, si me aparece la imagen de alguien tengo que hacerlo. No soy de regalar y mucho menos de vender. Lo hago por gusto, por pasión, me han encargado, me pidieron pero no puedo hacerlos. Tal vez soy un poco egoísta como me dijo una vez una señora porque no dejo que mis creaciones se vayan, pero ahora no puedo, tal vez en un futuro sí", aclaró Franco.









El efecto Francella

Luego, Franco se refirió al dibujo de Guillermo Francella y la repercusión que tuvo. "Al fanatismo nunca le vi el lado bueno, entendí que no es bueno por eso trato de no ser fanático de nadie ni de nada. Por eso no soy fanático de Francella, pero estudié actuación y lo veo a él actuando y es increíble, es un tipo fenomenal", aclaró ante la consulta de UNO sobre por qué este personaje. Luego agregó: "Surgió porque tenía ganas de hacer a alguien, a un personaje famoso de la Argentina y que sea muy querido y la primera persona que se me ocurrió fue Guillermo Francella".





Esta idea fue a mediados del año pasado y "cuando me fijé en Google que en febrero era su cumpleaños me puso en marcha y tracé como meta terminarlo para fin de año y luego publicarlo en Facebook", contó y ese desafió lo cumplió. Más adelante, expresó: "Pensé que podía tener movimiento, pero nunca tanto. Mi idea era que llegara a él pero nunca que a través de esto me iban a llamar de diarios, radios, televisión para hacerme notas. Pero fue enorme y está buenísimo".





Franco Ganuza-dibujante con lapicera BIC5-Luchi.jpg



Y entre tanta emoción contó que "el llamado llegó", dijo y luego agregó: "Al tercer o cuarto día Manuel Wirzt (cantante argentino) me escribió a partir de la publicación en Facebook, me mandó un mail y quedamos en algo, y después me llegó un mensaje de alguien más cercano a Francella. Esta persona me dijo que en febrero, cuando vuelvan de viaje, nos ponemos en contacto y vemos cómo se lo entrego".





Está hecho en birome negra como la mayoría de los trabajos. "Me gusta ese color porque el primero lo hice con negro y quedó. Hice en azul, la cabeza de un elefante y me gustó como queda, pero con la negra me siento más identificado, más cómodo", contó Franco y con respecto a la hoja agregó: "No tengo una especial porque fui cambiando con cada dibujo. Fui probando. Hay dos con una hoja, tres con otro tipo, es como que aún estoy buscando la que quiero usar. Y la de Francella tiene un tamaño de 70 por 50 centímetros".

Franco Ganuza-dibujante con lapicera BIC7-Luchi.jpg







Su otra pasión

La hermana mayor, Denise, abrió su estudio de tatuaje hace unos siete años y hace tres, Franco se sumó a este arte de plasmar imágenes sobre la piel. "Lo que una persona haga referido al arte ya sea fotografía, dibujo o esculturas sirve mucho para el tatuaje porque se estudia perspectiva, paralelas, sombras, luces, tonos. Por eso el dibujar me ayuda mucho al tatuaje y al revés también. Y en estos tres años fui sumando clientes", contó este joven de Arroyo Seco y al ingresar a su Facebook es notable que lo buscan para tatuarse principalmente nombre y frases.





El estudio de tatuaje esta fuera de su casa, pero "los dibujos en birome los hago en mi habitación; ya hice un mesa de dibujo o se parece a eso, de vidrio y ahí es solo para los dibujos, tengo que estar tranquilo, con música tranquila y así me inspiro", contó Franco y en esta dirección agregó: "Antes lo hacía en el estudio, atendía gente y dibujaba y ahora lo llevé a un nivel más profesional y por eso lo hago en privado".





Franco Ganuza-dibujante con lapicera BIC6-Luchi.jpg



También se refirió a los momentos y a las ganas de dibujar, así dijo: "Hay momentos y eso es lo que más bronca me da, a Francella lo tuve abandonado dos meses, no podía dibujar, no podía agarrar la lapicera y un día, de la nada me levanté a las 2 de la mañana, agarré la birome y empecé a dibujar, por eso puse en mi pieza la mesa porque cuando tengo esa «chispa de inspiración», la tengo que aprovechar. Muchas veces pasé tatuajes. Tal vez tengo un turno a las 15 y a las 14 me llegó una chispa y tengo que dibujar. Entonces mando un mensaje y suspendo porque siento que tengo que aprovechar ese momento".









Pensando en el mañana

La familia de Franco está compuesta por seis personas. "Mi hermana se llama Denise tiene 30 años y hace siete que tatúa y siempre dibujó y es muy buena en las dos cosas. Ella trabaja conmigo. Mi otro hermano se llama Agustín, tiene 22 años y es más de la computadora; después está Lucas, de 19, es el más chico y también dibuja muy bien, recién empieza pero le está gustando. Mi vieja (madre)se llama María del Carmen, hoy es ama de casa y siempre me dijo que le gustaba el tema de ser actriz, nunca lo hizo pero siempre le interesó y cuando era chica dibujó mucho; y mi viejo (padre) es mecánico, trabaja hace 20 años en General Motors y se llama Jorge", detalló.





Ante la consulta sobre qué espera o cuáles son sus planes para el futuro, Franco dijo: "Es medio extraño lo que me pasa, porque me gusta mucho ser tatuador, pero amo la lapicera, amo dibujar con birome, pero no es solo esto, si me preguntan cuál es mi meta desde que terminé la secundaria, mi respuesta es que quiero actuar. Cuando tenía 18 años lo único que hacía era mirar películas de Hollywood porque quería ser actor, después fueron pasando otras cosas, pero eso sigue vigente".





Franco Ganuza-dibujante con lapicera BIC4-Luchi.jpg



También contó que "el año pasado mandé varios mails a Rosario para poder exponer mis trabajos y que salgan de Arroyo, también me gustaría hacerlo en Buenos Aires, y seguir dibujando", dijo y luego agregó: "Pero por ahora lo mantengo en solo un hobby, no sabría de qué manera pueden mis trabajos darme algún tipo de remuneración aceptable, tanto así como para que deje el tatuaje. Así que por ahora solo mantenerme en mi trabajo y ver qué posibilidades se me presentan referido al dibujo en el futuro".





Se definió como una persona tranquila que no apura las cosas, que acepta lo que pasa en el momento y si está bueno lo agarra. "Por eso si pasa algo con Bic sería genial, si surge algo de publicidad sería estupendo y sino sigo con el tatuaje y dibujando..., eso no me lo va a sacar nadie. Soy una persona muy paciente, es una de las condiciones para dibujar pero en cualquier ámbito también porque las cosas apuradas nunca salen bien", concluyó Franco Ganuza.