Chubut: el polémico monumento que enfureció a todo un barrio

Un posteo en Facebook desató el enojo de varios habitantes del barrio Ciudadela, en Comodoro Rivadavia. Es que la página "Vecinos Barrio Ciudadela", que según pudo averiguar diario El Patagónico es administrada por tres personas del lugar, anunciaba la construcción de un polémico monumento.

"Prefiero no opinar de ese post, yo no lo subí", se excusó Javier Genta, ex dirigente vecinal y uno de los administradores de la fan page que el sábado subió el posteo que avisaba de manera irónica "la hipotética" construcción de un monumento con forma de pene.





Las reacciones fueron inmediatas: enojos, risas, y hasta incluso críticas de algunos sectores del barrio es lo que se pudo ver. Genta, en tanto, aclaró que "si bien no es una página que representa a la vecinal, en algún momento lo fue".





La sarcástica publicación describía que el diseño del proyecto a emplazar en el barrio estaba a cargo de un tal arquitecto "Máximo Vergara". En la misma línea y en el post señalaban que "esta idea original tenía como objetivo el esparcimiento y la recreación" y "la idea es que los vecinos se acercaran y pasaran un momento placentero al aire libre".

"Hay personas que publican este tipo de post y otras que comparten información o notas periodísticas que van saliendo, como de un modo colaborativo", sostuvo Genta quien si bien no se hizo cargo de la publicación dijo que "todos los que la administran son personas adultas".





