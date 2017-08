Ciarrochi se impuso en San Luis

El cordobés Marcelo Ciarrocchi (Fiat Línea) dominó con amplitud y se consagró como un justificado ganador de la carrera del TC2000, séptima fecha del calendario nacional, que se desarrolló en el autódromo Rosendo Hernández, de San Luis.

El piloto oriundo de Almafuerte, logró así la segunda victoria del año, y achicó 34 puntos la brecha que lo separa con el santafesino Manuel Luque, líder del certamen. Ciarrocchi completó las 23 vueltas en un tiempo de 36m. 44s. 225/100. En la segunda colocación se situó Santiago Mallo (Ford Focus), a 4s. 314/1000; mientras que Federico Iribarne (Honda) se ubicó tercero, a 18s. 593/1000.





Completaron los diez primeros Sebastián Peluso (Ford Focus), Mariano Pernía (Renault Fluence), Gabriel Gandulia (Renault Fluence), Martín Chialvo (Ford Focus III), aunque luego fue excluído, Juan Cruz Acosta (Toyota), Hanna Abdallah (Peugeot 408), Martín Coulleri (Renault Fluence) y Jonathan Baldinelli (Renault Fluence).









En el caso de Manuel Luque, piloto que cuenta con el apoyo de UNO Santa Fe, en la vuelta 14, debió abandonar ya que el motor de su Renault Fluence no pudo continuar. "Lo del domingo es para olvidar. Quiero agradecer al Ambrogio Racing por tanto esfuerzo y trabajo. Vamos a laburar y volver a donde tenemos que estar. Fue un fin de semana muy malo en todo sentido, ya que duele que el trabajo de los ingenieros y mecánicos no se vea plasmado en la pista" destacó el piloto de nuestra capital.





También comentó que "por mi experiencia creo que tenemos problemas de motor, con los kilos estamos bien y me siento cómodo. No me importa cargar kilos, voy a pedir cambio de motor para la próxima carrera. Tengo que sumar en todas las carreras, de San Luis me voy en cero, y eso me da mucha bronca, porque podíamos sumar".





"Con el auto que tenía, era una obligación obtener la victoria. Todavía estoy muy lejos en el campeonato, pero ya estoy pensando en la próxima carrera y en tratar de volver a conseguir un resultado así. El funcionamiento muy bien, muy cómodo para manejar. Todavía falta mucho para el final del campeonato, pero vamos a intentar seguir sumando", destacó el ganador Marcelo Ciarrocchi.









El Línea del PSG16 Team estuvo imparable, de principio a fin, el volante cordobés tomó la punta apenas se largó la competencia. Santiago Mallo y Federico Iribarne pasaron a escoltarlo, pero a partir de allí se escapó y comenzó a tomar distancia, haciendo una carrera totalmente distinta a la del resto.





El campeonato sigue con Luque arriba con 247 puntos, seguido de Pernía con 175, Iribarne con 169,5 y Ciarrocchi con 168. La próxima fecha, la octava del campeonato de TC2000, se desarrollará el domingo 10 de setiembre, en el autódromo Ciudad de Paraná