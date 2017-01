Científicos crearon una nueva forma de vida con ADN sintético

Desde el momento en que la vida apareció en la Tierra, el código genético natural de todos los seres vivos se basa en una secuencia de cuatro letras: G, T, C y A.





Estas moléculas forman dos conjuntos de pares de bases, G con C y T con A, que constituyen las cadenas de doble hélice del ADN.





Un grupo de investigadores de EE.UU, Francia y China consiguió crear los primeros organismos vivos con un código genético ampliado.





Los resultados de su trabajo, publicados en la revista "Proceedings of the National Academy of Sciences", abren el camino para la creación y explotación de formas de vida completamente nuevas.





Los científicos modificaron genéticamente una bacteria de E. coli, reforzándola con una pieza artificial extra de ADN.





De esta manera, lograron expandir su alfabeto genético: en lugar de las cuatro 'letras' habituales, su molécula de ADN tiene seis.





X e Y, el nuevo par, se emparejan como los otros pares de bases naturales y se integran completamente en el resto del código genético del ADN.





Según los investigadores, la introducción de esta carga genética extra permitiría programar la forma de operar y el comportamiento de los organismos.





Los científicos describen los microbios modificados como un punto de partida para los esfuerzos para "crear organismos con atributos y rasgos totalmente inusuales que no se encuentran en otra parte de la naturaleza" y que constituyen una "forma estable de vida semisintética".





"El objetivo central de la biología sintética es la creación de nuevas formas de vida y funciones", concluyen los investigadores.