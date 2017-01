Circula un video hot y ella no tiene problemas en hablar al respecto

Sol Pérez volvió de sus vacaciones en Brasil y revolucionó las redes. No sólo por las fotos súper hot que publicó en Instagram, sino también porque se reflotó la teoría que asegura que la "chica del tiempo" tiene un video prohibido.

El tema parecía haber quedado en el olvido, pero nuevas imágenes comenzaron a circular por whats app y Solcito tuvo que salir a defenderse.

"Estoy cansada ya de estas cosas. Jamás me grabé ni me grabaría. Además, ya lo aclaré el año pasado, publiqué las fotos y todo para demostrar que no era yo. Y ahora que tengo un poco más de popularidad, vuelven con esto", le confesó indignada al sitio Ciudad.com.

Aunque la bella presentadora de TyC Sports jura no ser la protagonista del video, los cibernautas insisten en que se trata de ella. ¡Pobrecita!

Embed Sé fuerte para q nadie te derrote. Sé noble para q nadie te humille.Sé humilde para q nada te ofenda. Sigue siendo tu para q nadie te olvide pic.twitter.com/W0w4HoTld4 — Maria Sol Perez (@SolPerez) 13 de enero de 2017