Claudia Villafañe: "Cuando todo termine, van a saber quién dijo la verdad y quién no"

El Secretos Verdaderos de este sábado tuvo un final algo inesperado. Luego de que culminara el informe que tenía como protagonista central a Diego Maradona , la ex esposa del Diez, Claudia Villafañe, decidió comunicarse con Luis Ventura para aclarar lo que podrían haber sido algunas imprecisiones del programa. Luego, ahondó en lo que es la disputa judicial que mantiene con el ex futbolista y sentenció: "Cuando todo termine, van a saber quién dijo la verdad y quién no".





Al principio molesta porque, según ella, Ventura hizo algunas afirmaciones que no coincidían con las que ambos habían conversado minutos antes en una charla privada, Claudia buscó aclarar un tema que se dio a conocer recientemente: la pelea por una gorra que Fidel Castro le regaló a Maradona y que Diego quería utilizar en su visita a Cuba para despedir al líder de la Revolución.





"Burlando (Fernando, su abogado) me mandó un WhatsApp de Morla (Matías, abogado de Diego) pidiéndole la gorra prestada por parte de Diego. Y yo le dije a Burlando que no tenía ningún problema -nunca hablé con Morla-, que le dijera a Diego que me llamara. Y nadie me llamó", explicó.





Luego, además de afirmar en varias ocasiones que no le interesa sentarse en ningún programa a ventilar sus diferencias con Maradona, aseguró que "nunca voy a salir a hablar mal de él" porque lo eligió como el padre de sus hijas, en tanto que reconoció que en la última audiencia le hubiera gustado tener la chance de ver a su ex esposo cara a cara. "La audiencia era personal", aclaró.





Por otro lado, respecto de las informaciones cruzadas que mucha veces circulan, Claudia aseguró: "Cuando todo termine, cuando todo vaya a saliendo a la luz, se van a dar cuenta de quién se equivocó y quién no, o quién dijo la verdad y quién no".