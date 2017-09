Colón: contundencia y practicidad para sumar su primer triunfo como local

Embed El defensor Germán Conti, con un cabezazo, abrió la cuenta a los 9' del primer tiempo. El cordobés Christian Bernardi aumentó la cuenta a los 18' del complemento pero Gonzalo Castellani (ST 35') pondría incertidumbre en el resultado final, algo que finalmente sentenció Cristian Guanca a los 48' luego de una cesión por parte de Diego Vera.





Fue muy auspicioso lo del Sabalero en los primeros 20' presionando arriba, no dejando salir al rival y generando opciones de gol mediante la pelota quieta. Haciendo prevalecer la mayor estatura de sus marcadores centrales, el elenco local sacó provecho por esa vía con un gran anticipo de cabeza de Conti luego de un muy buen centro de Cristian Guanca.













De todos modos, el visitante no tuvo contundencia arriba y eso posibilitó que el Rojinegro se fuera a los vestuarios ganando el cotejo. No arrancó bien el segundo tiempo, pero cuando mejor jugaba Defensa, Colón aprovechó un nuevo error defensivo y entre Guanca y Leguizamón construyeron la jugada para la buena definición de Bernardi que le rompió el arco a Arias para el 2 a 0 parcial.













Daba la sensación que era partido liquidado, sin embargo Colón no aprovechó ese envión y el rival casi sin darse cuenta descontó con un anticipo de cabeza en el primer palo por intermedio de Castellani ante un descuido defensivo cuando se jugaban 35 minutos.













Pero cuando parecía que Colón iba a sufrir en los minutos finales, nada de eso sucedió, porque Defensa se quedó sin nafta, no supo como inquietar al fondo rojinegro y por ese motivo cuando el partido se iba llegó el gol de Guanca y la tranquilidad absoluta para abrochar el resultado y desatar la fiesta en las tribunas.













Lo más importante fue el resultado claro está y la cosecha de puntos que obtuvo en estas cuatro fechas (ocho sobre 12 en juego), pero es evidente que hay mucho por mejorar sobre todo en el manejo de los tiempos para darle mayor volumen de juego al equipo y poder sostener el rendimiento por mayor tiempo.











Síntesis



Colón 3: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez; Pablo Ledesma, Matías Fritzler, Cristian Guanca y Christian Bernardi; Nicolás Leguizamón y Tomás Chancalay. DT: Eduardo Domínguez.



Defensa y Justicia 1: Gabriel Arias; Hugo Silva, Lucas Suárez y Pablo Alvarado; Ignacio Rivero, Andrés Cubas, Leonel Miranda y Rafael Delgado; Gonzalo Castellani; Ciro Rius y Fernando Márquez. DT: Nelson David Vivas.





Goles: PT 9' Germán Conti (C); ST 18' Christian Bernardi (C); 35' Gonzalo Castellani (DyJ) y 48' Cristian Guanca (C).



Cambios: PT 32' Gissi x Alvarado (DyJ); ST 0' Bordagaray x Márquez (DyJ); 13' Melivilo x Suárez (DyJ); 16' Silva x Chancalay (C); 23' Vera x Leguizamón (C) y 33' Estigarribia x Rodríguez (C).



Amonestados: Guanca, Ortiz (C); Cubas (DyJ).



Arbitro: Juan Pablo Pompei.



Cancha: Brigadier López.





Por la cuarta fecha de la Superliga argentina, Colón obtuvo su primer triunfo en condición de local, al superar este domingo a Defensa y Justicia por 3 a 1. Sin sobrarle demasiado, el conjunto rojinegro justificó el resultado en función de su contundencia y del oficio para defenderse cuando estaba arriba en el marcador.Lo tuvo Guillermo Ortiz con un cabezazo desviado y un remate de Nicolás Leguizamón que derivó también de un balón detenido. Pero esa presión fue mermando y promediando la primera etapa mejoró el Halcón de Varela comenzó a tener el balón y generó algunos momentos de zozobra en el fondo sabalero sobre todo por el lado de Clemente Rodríguez que jugó muy mal y siempre fue superado.