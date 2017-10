Colón le ganó 2 a 0 a Temperley y se prende en la pelea de la Superliga

El delantero Nicolás Leguizamón se anticipó a la defensa del Gasolero a los 29' de la etapa inicial para conectar un centro de Diego Vera y darle la ventaja a los dirigidos por Eduardo Domínguez.

En el segundo tiempo, el Sabalero tuvo la posibilidad de estirar antes la ventaja, aunque recién pudo lograrlo en tiempo de descuento por intermedio de Marcelo Estigarribia.

Embed ¡LOS GOLES!#SuperligaxFOX | Revive los goles de Leguizamón y Estigarribia que le dieron la victoria a @ColonOficial. pic.twitter.com/LRluvH1Dsb — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 14 de octubre de 2017















Síntesis

Colón 2: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez; Pablo Ledesma, Matías Fritzler y Cristian Guanca; Tomás Chancalay, Diego Vera y Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.

Temperley 0: Josué Ayala; Gonzalo Escobar, Ignacio Bogino, Williams Riveros y Matías Nani; Marcos Pinto, Maximiliano Lugo,Adrián Arregui, Leonardo Di Lorenzo; Marcos Figueroa y Ramiro Costa. DT: Gustavo Alvarez. Arbitro: Hernán Mastrángelo.





Goles: PT 29' Nicolás Leguizamón (C); ST 47' Marcelo Estigarribia (C)

Cambios: ST 0' Ezequiel Montagna x Matías Nani (T); 13' Marcelo Estigarribia x Nicolás Leguizamón (C); 23' Christian Bernardi x Tomás Chancalay (C) y Lucas Villasanti x Leonardo Di Lorenzo (T); 34' Diego Morales x Diego Vera (C) y 39' Juan Sánchez Sotelo x Marcos Pinto (T).

Amonestados: Ledesma (C); Nani, Bogino, Escobar (T).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.