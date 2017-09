Colón no puede arrancar en Reserva

La Reserva de Colón acumuló este viernes su tercera derrota en fila, todas en condición de local, al caer en el Rafael Batres por 3 a 1 contra Defensa y Justicia.





Si bien las mayores posibilidades de convertir las tuvo el equipo de Marcelo Goux en la etapa inicial, ambos no pudieron destrabar la paridad sin abrir el marcador.





Las emociones llegarían en el complemento porque el Halcón tuvo al picante Nicolás Fernández, que cada posibilidad que tuvo sentenció a Hass.





Cuando el partido moría, apareció Sebastián Malimberni para descontar, aunque en la última acción fue Nicolás Czornomaz quien decretó el 3 a 1 final.





En lo que va de la Superliga, la Reserva de Colón perdió 3-0 contra Rosario Central, 2-0 ante Estudiantes y el mencionado 3-1 frente a los de Florencio Varela, recordando que por razones climáticas no se jugó el cotejo ante Arsenal.





SÍNTESIS





Colón 1: Hass; Baranosky, Rurak, Molina, Medrano, Miguel, González, Vigo, Culler, Fleitas, Hernández.



Defensa 3: Chiappero; Frías, Cuesta, Domínguez, Czornomaz, Digiano, Taborda, Díaz, Fernández, Figueroa, Tijanovich.



Goles: ST 9' y 33' Nicolás Fernández (DyJ); 46' Sebastián Malimberni (C) y 48' Nicolás Czornomaz (DyJ).



Cambios: ST 21' Malimberni x Fleitas (C); 24' N. González x Hernández; 37' Saravia x Vigo (C); 38' Quiroz x Fernández (DyJ); 44' Lastra x Díaz (DyJ).



Incidencias: ST 26' expulsado Figueroa (DyJ).



Cancha: Rafael Batres.



Fuente: Reserva Sabalera