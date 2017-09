Colón quiere prorrogar su invicto en el Nuevo Gasómetro

Colón, que viene de superar 3-1 a Defensa y Justicia, intentará esta tarde estirar su invicto en la Superliga cuando visite, a partir de las 14.05, a San Lorenzo en el estadio Pedro Bidegain con arbitraje de Fernando Espinoza y televisación de TNT Sports.





El Ciclón de Boedo tiene 8 puntos en el torneo, cuatro por debajo del líder Boca (12), viene de ganarle como visitante a Estudiantes de La Plata (3-1) en un partido en el cual estrenó como técnico interino al ex goleador Claudio "Pampa" Biaggio, debido a que el uruguayo Diego Aguirre decidió terminar su ciclo ni bien se produjo la eliminación en los cuartos de final de la Libertadores a manos de Lanús, hace ocho días.





El Sabalero también tiene 8 puntos, viene de superar en Santa Fe a Defensa y Justicia (3-1) y su objetivo es pelearle mano a mano a los de arriba, ya que el técnico Eduardo Domínguez diagramó un equipo muy equilibrado, con jóvenes que prometen como el zaguero Germán Conti, el mediocampista Christian Bernardi y el delantero Nicolás Leguizamón, y otros con experiencia, títulos y finales en el lomo como los ex Boca Clemente Rodríguez y Pablo Ledesma.





En San Lorenzo, el único cambio en la formación, respecto a la que superó a Estudiantes, será el ingreso del paraguayo Robert Piris Da Motta en el mediocampo en reemplazo del lesionado Franco Mussis, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y colateral interno de la rodilla izquierda (sufrió también la fractura al nivel del platillo tibial externo) que lo mantendrá inactivo entre ocho y nueve meses.





El resto del equipo mantendrá los nombres y el esquema que utilizaba Aguirre, con Fernando Belluschi y Bautista Merlini en la generación de juego, más los desbordes de Ezequiel Cerutti y la capacidad goleadora de Nicolás Blandi.





En Colón, el DT Eduardo Domínguez, a pesar de no expresarlo públicamente, en la semana entrenó con Marcelo Estigarribia por el sector izquierdo, en reemplazo del lesionado Clemente Rodríguez. Y apostará al retorno de Diego Vera en reemplazo del juvenil Tomás Chancalay.





En cuanto al historial en Primera División, favorece a San Lorenzo por una decena de partidos, ya que ganó 33 veces contra 23 de Colón, más 22 empates luego de haberse enfrentado en 78 ocasiones -





Probables formaciones



San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Gonzalo Rodríguez, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Juan Mercier y Robert Piris Da Motta; Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi y Bautista Merlini; Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.



Colón: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Estigarribia; Christian Bernardi, Pablo Ledesma, Matías Fritzler y Cristian Guanca; Vera y Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.



Arbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Pedro Bidegain, de San Lorenzo.

Hora de inicio: 14.05. TV: TNT SP y TNT.