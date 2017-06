Adrián Bastía: "Me dan ganas de seguir"

"Me tocaron vivir cosas en el fútbol muy raras, ya sea en Racing, Rafaela y Colón , y la verdad que me encuentro hoy muy bien, hasta hice un gol (risas, ante Independiente Rivadavia por Copa Argentina ) y por eso defiendo a muerte los colores de Colón". Estas palabras le pertenecen a Adrián Bastía que, a los 38 años, genera la admiración de muchos hinchas sabaleros y también de otros equipos, con su entrega y sacrificio, en diálogo con La Red Santa Fe 96.7.





Adrián Bastía 4.jpg Télam



Actualmente afianzado como titular, muestra un nivel altísimo, algo que contagia al resto y eso se nota en cómo termina el equipo el campeonato, clasificado a la Copa Sudamericana. Es así como se abrió un gran interrogante en torno a su continuidad, ya que hace meses se especuló que, ni bien finalizado este certamen, se retiraría. Pero como viene la mano, esto no sería así.





"No sé. En lo personal pienso que tengo para dar mucho más aún, porque me siento muy bien, pero es un tema a hablar y que el técnico también lo tendrá que definir en su momento, al igual que la dirigencia. Así que me mantengo tranquilo. Por ahora tengo la cabeza puesta en tratar de ganar el último partido y cerrar de la mejor manera el campeonato. Lo que viene es eso, no pienso tanto en más allá", destacó el Polaco





"Uno siempre trabaja para estar. Esto es un equipo, somos muchos los que peleamos por jugar y por eso hay que estar siempre preparados. Cuando me tocó esperar, lo hice apoyando y cuando fue momento de entrar, por la lesión de Pablo (Ledesma), traté de dar el máximo. Gracias a Dios las cosas me salieron bien", agregó.





Adrián Bastía 3.jpg UNO Santa Fe



Siguiendo por este camino, que lo tiene como un tractor incansable en el mediocampo, no anduvo con vueltas y admitió que entró en una etapa definitoria de su carrera: "A esta edad, creo que es lo que más se te cruza por la cabeza: el retiro. A medida que fue pasando el tiempo, me sentí mejor y las cosas también me salieron bien, factor que es importante. Entonces, uno así como que no se quiere despedir de esto y se aferra un poco más. La situación es compleja, porque tengo 38 años, pero físicamente me siento a pleno y por eso me dan ganas de seguir sumando. El día que ya no lo haga, sentaré cabeza y dictaminaré que llegó la hora de dejar. Por ahora estoy muy bien y me considero importante en el equipo, dentro y fuera de la cancha, ya sea cuando me toca estar y cuando no. Son muchas cosas que tengo que evaluar y la verdad es que me gustaría continuar un tiempo más. Todo dependerá también de lo que digan acá".





En sentido, no quiso hablar tanto sobre una latente renovación de contrato: "Se habló algo, pero pienso que no es el momento oportuno, quedan un par de días todavía para terminar el campeonato. Estoy tranquilo y con la cabeza puesta en el último partido. Después se verá y definiremos. Lo lindo sería seguir".





Adrián Bastía.jpg UNO Santa Fe



Por último, se sintió muy orgullo de ser reconocido por la gente apasionada por el fútbol: "Esto es algo que uno se ganó con humildad, sacrificio, respeto y trabajo. Por eso trato también de inculcárselo a los chicos, que estos son valores importantes en el camino de la carrera de un deportista. Hay que trabajar desde el primer día hasta el último con todo el entusiasmo".