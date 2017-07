Al final ¿dónde fue Gerónimo Poblete?

El ciclo de Gernónimo Poblete en Colón terminó formalmente el viernes, cuando concluyó su contrato, aunque se despidió con la camiseta puesta en la derrota ante Racing. Esto tiene que ver con que se esguinzó uno de sus tobillos y no pudo estar ante R iver. De igual manera, se sabía hace ya varios meses que no continuaría, habida cuenta que, por esas cosas del fútbol, no renovó su vínculo y a partir de allí comenzó una nueva novela: su futuro.