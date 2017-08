Así ataja el nuevo arquero de Colón

Por las salidas de Jorge Broun y Jorge Carranza, Colón se quedó sin arqueros en el inicio de la pretemporada. Se sabía que debía volver Ignacio Chicco desde Talleres, pero Eduardo Domínguez no lo veía para ser titular. Se buscó a Gonzalo Marinelli para reforzar el puesto, pero se sabía que no era el nombre que se adueñaría del arco sabalero. La danza de nombres no se hizo esperar: desde Marcos Díaz hasta el paraguayo Anthony Silva, pero lo económico fue el gran escollo y hubo que seguir haciendo gestiones por otro lado.





Estaba claro que se pretendía un jugador de jerarquía y que llegue para pararse bajos los tres palos y fue así como surgió la posibilidad del ecuatoriano Alexander Domínguez, sin lugar en Monterrey de México por decisión del entrenador argentino Antonio Mohamed. De esta manera, el presidente José Vignatti apuntaló las charlas y gestó la tratativa tal cual lo pretendía: sin cargo y compartiendo el sueldo con el club dueño de su pase.





El Dida, como también se lo conoce, con sus 1,96 metro, llega con buenos antecedentes. Atajó para su selección en el Mundial de Brasil 2014 y luego fue comprado por Monterrey, pero con el correr del tiempo fue perdiendo terreno, al punto tal que en un año apenas estuvo presente en 13 encuentros y le marcaron 18 goles. La última vez que atajó fue en enero de este año, por lo cual hace tiempo que no tiene rodaje. Eso facilitó su llegada al Sabalero. Con 30 años cumplidos, atajó desde el 2006 hasta el 2016 en la Liga de Quito y luego fue transferido a la entidad rayada.





Muchos hinchas sabaleros no están al tanto de cómo se desempeña y acá te mostramos su forma de atajar.





