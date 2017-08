Clemente: "Volví a hacer lo que quería"

Clemente Rodríguez tuvo la posibilidad de emigrar a Paraguay pero luego de ponerse de acuerdo con la dirigencia en los nuevos términos del contrato, el defensor optó por continuar en Santa Fe . En diálogo con radio La Red 96.7 reconoció sentirse muy cómodo en Colón : "La verdad que uno se fue adaptando al club, a la ciudad y creo que ya lo pasé, estoy muy cómodo, con mucha tranquilidad, la gente te trata muy bien, uno con humildad siempre, en el día a día trabajando para que las cosas salgan bien".





Aprovechar la oportunidad

Está claro que la llegada de Domínguez en el inicio del año le cambió el semblante al experimentado jugador, luego de no ser tenido en cuenta por Montero. En este sentido, apuntó: "En estos meses tuve la oportunidad que me dio Eduardo y pude aprovecharla, siempre haciendo lo mejor para el equipo, me sentí muy cómodo y jugar un partido tras otro te da muchas ganas y te da esas ganas de tener ritmo futbolístico, uno volvió a ser lo que uno quería hacer en esos primeros años que cuando llegué a Colón, no venía jugando mucho, tuve algunas lesiones musculares, ahora estoy bien y poniéndome a punto en lo nuevo que va a venir".





El nuevo Colón

En la franja izquierda para hacer el recorrido de mitad de cancha hacia adelante que durante muchos encuentros realizó Torres, ahora lo podrán hacer Guanca y Estigarribia, para complementarse con el propio Clemente. Al respecto, expresó: "Se está viendo, Eduardo está buscando preparar el equipo, Iván Torres corría la banda izquierda mucho, terminaba cansado si él no podía atacar yo pasaba, hablábamos en esos momentos de los segundos tiempos, creo que a Guanca o Estigarribia les va a costar, no son tantos para regresar y cubrirme las espaldas, son más de atacar. Ojalá que yo pueda pasar al ataque pero se trata de ir viendo a quien le toca jugar en ese momento, me gusta pasar y acompañar al equipo pero siempre voy a estar para ayudar a mis compañeros como hice".





Encontrar el equipo

Colón sigue buscando el ritmo futbolístico con distintos amistosos, a la espera de recibir a Rosario Central en el inicio de la temporada. Por eso el defensor es consciente que muchos compañeros se están jugando en esta previa la posibilidad de integrar un lugar entre los once iniciales: "Creo que el cuerpo técnico esta bien, siempre observando jugadores, preparando de a poco el equipo hasta que empiece el campeonato, los que tenemos la oportunidad hay que aprovecharlas, todos sabemos que hay que estar preparados y nos tenemos que ayudar, si no juega el que le toque entrar tiene que estar bien, con estos amistosos estamos agarrando ritmo y se está haciendo un buen trabajo, a seguir que falta para que arranque".