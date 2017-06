Colón: desde el exterior estarían siguiendo a dos jugadores titulares

En Colón están trabajando intensamente para armar el plantel que participará del próximo semestre donde, además del campeonato local, estará por delante la Copa Sudamericana. Justamente Eduardo Domínguez , que por estos días está en Santa Fe y recién se tomará vacaciones la próxima semana, está en constante contacto con los directivos sabaleros en pos de ir delineando temas importantes, como ser: cerrar la continuidad de algunos jugadores que el DT piensa que son la base y la búsqueda de los refuerzos.





Esto por ahora parece ser el tema de más trascendencia, pero el interés de otros equipos por llevarse a algunos jugadores también está latente y es así como en las últimas horas, versiones comienzan a generar más de una especulación. Uno de los valores a vender es Germán Conti, surgido de las inferiores y recontra afianzado en Primera; incluso el entrenador lo tiene como número fijo en la defensa. Se supo en el cierre del torneo anterior que había clubes italianos interesados en contar con sus servicios y que las ofertas andaban en los 4.500.000 de dólares, aunque desde la institución rojinegra habrían respondido que el que se lo quiera llevar deberá poner por lo menos un millón más.





Lentamente eso se enfrío, pero en las últimas horas se supo que emisarios de Olympiacos de Grecia estuvieron en el país siguiendo al zaguero, al igual que a Alexander Barboza de Defensa y Justicia . No hay nada formal, solo trascendidos que abren el abanico de posibilidades, aunque no sería un destino del gusto del marcador central.









Sin embargo, eso no fue todo, porque gente de Gamba Osaka de Japón habrían estado en la misma sinfonía, pero en este caso para ver a Diego Vera, de gran trabajo desde su llegada tras un paso muy pobre por Independiente. Lógicamente que tampoco hay algo firme al respecto, aunque no se trata de algo que sorprenda ni mucho menos.





Todos temas que demandan de estar alerta a todos, porque en caso que se vayan por alguna transferencia, Domínguez sin dudas pedirá reemplazos de jerarquía. Lo bueno es que por ahora no es necesario eso y, hasta que no esté la platita, no pasa nada.