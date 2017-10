Colón empató con Banfield 1 a 1 y sigue arriba e invicto en la Superliga

A priori un empate como visitante frente a Banfield era un muy buen resultado teniendo en cuenta las virtudes del Taladro y que además contaba con la vuelta de Nicolás Bertolo. Pero en función de como se dio el trámite de juego, el punto conseguido tuvo sabor a poco.





Porque cuando apenas se jugaban 10' la figura del equipo local Darío Cvitanich salió lesionado en lo que claramente fue un golpe anímico y futbolístico para el elenco conducido por Julio César Falcioni. Y además Colón se puso arriba en el marcador.





En consecuencia tenía todo a favor como para comenzar a cerrar el partido, sin embargo en la segunda etapa no hizo las cosas bien, le faltó precisión en las contras y por eso terminó resignando dos puntos. Si bien mantiene el invicto y se ubica como único escolta de Boca con 13 unidades, tranquilamente pudo haber conseguido el triunfo.





Colón llegó hasta el Sur del Gran Buenos Aires con un solo cambio: el ingreso de Marcelo Estigarribia por Nicolás Leguizamón, en un síntoma de que el entrenador, Eduardo Domínguez, tenía pensando un duelo más de lucha y tenencia que de profundidad. Precisamente en los primeros, el Sabalero salió decidido a tomar la posta, con Tomás Chancalay muy cerca de Diego Vera y aprovechando las subidos de Gustavo Toledo por la derecha.





Éste es el momento de la lesión de Darío Cvitanich en Banfield. Por él ingresó Michael López.



El local no tardó mucho en responder con un par de incursiones de Mauricio Sperduti por la derecha, pero sus centros no terminaron en situaciones de riesgos para un Alexander Domínguez que fue prácticamente un mero espectador. Como suele pasar cuando dos equipos pelean más de lo que juegan, el trámite se hizo chato y con pocas ideas, primando el pelotazo y los constantes laterales, pero de golpe y porrazo, algo pasó.





Fue a los 33', cuando todo Banfield pedí posición adelantada, pero Darío Herrera a instancia del juez de línea salió corriendo para el medio. ¿Gol de Colón? ¡Si! De Diego Vera, que solo tuvo que empujarla después de una gran corajeada de Matías Fritzler, que atoró en la salida y se metió con mucha personalidad. En realidad todo comenzó con una acción de Chancalay, que dentro del área remató y se encontró con el rechazo de un defensor, pero de atrás llegó el Polaco y la pelota pego en Guanca, que parecía estar adelantado.









La jugada siguió y Vera solo tuvo que mandarla a guarda. Era el 1-0 para el Sabalero, que a partir de allí comenzó a jugar mejor, más suelto y con el crecimiento de Pablo Ledesma en el medio y las mandadas de Toledo por derecha. El Taladro sintió el gol y encima se había quedado sin Darío Cvitanich en el inicio por lesión. Llegó el pitazo del árbitro para el fin de los 45' iniciales, con un Colón dueño del trámite y en ventaja por 1-0.





Todo lo bueno que hizo el Sabalero en los primeros 45' se diluyeron en la etapa complementaria y más por errores propios que por virtudes del adversario. No supo definirlo, cometió algunos errores y dejó crecer a Banfield que no había mostrado argumentos como para inquietar.





Una guapeada de Bertolo terminó con el foul que le cometió Germán Conti dentro del área. Darío Herrera no dudó y sancionó la pena máxima. Un ex-Colón como el Gordo Sperduti fue el encargado de ejecutar el penal y vencer a Alexander Domínguez que adivinó la punta pero el balón le pasó por debajo de su cuerpo cuando se jugaban 17'.









Posteriormente Domínguez comenzó a mover el banco para refrescar el ataque pero los que ingresaron no fueron solución (Heredia, Bernardi y Leguizamón). Le faltó profundidad y no dispuso de chances claras y el Taladro tuvo una que resolvió muy bien Domínguez mandando al córner un remate de Mouche.





Fue notoria la baja del rendimiento de un tiempo al otro y eso explicó el resultado final que terminó siendo justo, ya que fue un tiempo para cada uno. Aunque el primero Colón pudo resolverlo dado que fue mejor que su rival. En consecuencia, el punto sirve por el rival y la cancha, pero para seguir peleando arriba no deberá repetir actuaciones como la del segundo tiempo.





Formaciones

Banfield: Facundo Altamirano; Gonzalo Bettini, Renato Civelli, Jorge Rodríguez, Adrián Sporle; Nicolás Bertolo, Jesús Datolo, Eric Remedi, Mauricio Sperduti; Pablo Mouche y Dario Cvitanich. DT: Julio César Falcioni.

Colón: ; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez; Matías Fritzler, Pablo Ledesma y Cristian Guanca; Tomás Chancalay, Nicolás Leguizamón y Diego Vera. DT: Eduardo Domínguez. Alexander Domínguez ; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez; Matías Fritzler, Pablo Ledesma y Cristian Guanca; Tomás Chancalay, Nicolás Leguizamón y Diego Vera. DT: Eduardo Domínguez.





Gol: PT 33' Diego Vera (C), ST 17' Mauricio Sperduti (B).

Cambios: PT 11' Michael López x Darío Cvitanich (B), 23' Leonardo Heredia x Guanca (C), 27' Christian Bernardi x Chancalay (C), 32' Martín Lucero x López (B), 34' Nicolás Leguizamón x Estigarribia (C), 36' Nicolás Linares x Dátolo (B).

Amonestados: Mouche (B); Guanca, Ortiz, Conti (C)

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Florencio Sola.