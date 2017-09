Colón, con la misión de ganar para despejar dudas

Lejos de ser preocupante, está claro que el equipo sufrió un importante recambio y necesita rodaje, más allá de que en la pretemporada jugó varios amistosos. Pero sin dudas que el mayor déficit en función de lo que se observó es la falta de contundencia y la generación de situaciones de gol.





Fueron pocas ante Rosario Central y Huracán y el único gol convertido por Tomás Sandoval se produjo como consecuencia de una segunda jugada y un mal rechazo de la defensa Canalla, no fue producto de una jugada elaborada. El plantel cuenta con jugadores de buen pie, pero que deben sintonizar entre ellos y sobre todo que los delanteros levanten su rendimiento.





No es casualidad que este presente con poco gol, va de la mano con el bajo nivel que vienen evidenciando Diego Vera y Nicolás Leguizamón quienes desde hace varios partidos no marcan. Y en ese sector del campo de juego Eduardo Domínguez no cuenta con demasiadas variantes dado que no llegó ningún refuerzo en el ataque y debe apelar a los juveniles. Los antes mencionados y a los que habría que sumar a Tomás Chancalay y Sandoval.





Es por ello, que el DT probó con Vera y Leguizamón ante Central, con Leguizamón y Sandoval frente a Huracán y este viernes con Arsenal jugarían Vera y Chancalay. Lo que habla a las claras de que aún no encuentra la fórmula de ataque.





Más allá de no confirmar el equipo, en principio el entrenador rojinegro realizaría cuatro variantes en relación al cotejo ante el Globo. Ingresarían Alexander Domínguez, Diego Morales, Chancalay y Vera en lugar de Gonzalo Marinelli, Marcelo Estigarribia, Sandoval y Leguizamón respectivamente.





Enfrente estará Arsenal que viene de perder en el debut como visitante ante Estudiantes por 2 a 1 y que se armó como pudo. Se mantuvo Humberto Grondona como entrenador luego de salvar la categoría pero está claro que cuenta con un plantel sin demasiado recambio ni tampoco con jerarquía.





Indudablemente que es un partido como para aprovechar y sumar el primer triunfo, aunque no será sencillo en una cancha complicada históricamente para el Sabalero. Pero se trata de un momento clave como para recuperar la confianza y despegar. Por ahora y es lógico Domínguez no encontró el funcionamiento que sí tuvo Colón en el torneo pasado cuando encadenó siete triunfos seguidos.





El crédito está abierto por lo hecho anteriormente, pero deberá corregir distintos puntos y ensamblar los jugadores para no ir variando tanto. Todavía persisten algunas dudas en el armado de la formación titular y para despejarlas tendrá que encontrar funcionamiento pero sobre todo resultados que al fin y al cabo es lo más importante. La obligación de Colón este viernes es ganar y mostrar una cara distinta recuperando la confianza que este equipo supo tener no hace mucho tiempo.

















Si bien es cierto que apenas se jugó una fecha de la Superliga y que recién comienza el segundo semestre de la competición, la realidad futbolística de Colón en 180' contando la derrota y eliminación de la Copa Argentina ante Huracán, amerita varias cuestiones para corregir.