Colón le ganó 2 a 0 a Temperley y se prende en la pelea de la Superliga

En el segundo tiempo, el Sabalero tuvo la posibilidad de estirar antes la ventaja, aunque recién pudo lograrlo en tiempo de descuento por intermedio de Marcelo Estigarribia con un remate cruzado luego de un grosero error del arquero Josué Ayala.

Jugadas seis fechas los números le sonríen al Sabalero y no es para menos, 12 puntos sobre 18 en juego producto de tres victorias e igual número de empates. Con siete goles a favor y apenas dos en contra. Y un porcentaje de eficacia del 66,6%.

Irreprochable desde donde se lo mire, pero esa eficacia no se traduce en nivel de juego y es por eso que luego de seis encuentros disputados, claramente Colón luce mejor en la tabla que en el verde césped. Obviamente que las cuestiones por corregir son más fáciles de hacerlas transitando el camino del éxito como sucede hasta aquí.

Pero como se dijo infinidad de veces, que el árbol no tape el bosque ya que el Sabalero debe mejorar y mucho sobre todo cuando enfrente rivales de una jerarquía distinta. Por ahora le alcanza por peso específico para vulnerar a los equipos que a priori tienen menos.

No es casualidad que les haya ganado a Arsenal, Defensa y Justicia y Temperley, elencos que pelean por mantener la categoría, de hecho dos de ellos (Arsenal y Temperley) están en zona de descenso. Y que no pudo con Central, Estudiantes y San Lorenzo, adversarios de mayor importancia.

De todos modos, es mérito de Colón marcar diferencias con aquellos que debe hacerlo. En el caso del partido con Temperley, lo hizo en el arco rival, porque en el trámite de juego no fue más que el Gasolero, inlcuso por momentos el elenco visitante se mostró más incisivo.

Pero en el fútbol los merecimientos poco importan y eso se refrendó en la tarde del Brigadier López para que el pueblo sabalero desate el festejo. Por el momento a Colón le alcanza jugando de esta manera para cosechar puntos y mantener la condición de invicto. No obstante, en este nivel y con otros adversarios se le dificultará un poco más y para ello Domínguez deberá trabajar más.

El objetivo de ser protagonista lo está cumpliendo si nos remitimos a la tabla que al fin y al cabo es por lo que se rige el fútbol. Igualmente adeuda la cuestión lúdica, esa que marca cuando un equipo juega bien independientemente del resultado.

Síntesis

Colón 2: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez; Pablo Ledesma, Matías Fritzler y Cristian Guanca; Tomás Chancalay, Diego Vera y Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.

Temperley 0: Josué Ayala; Gonzalo Escobar, Ignacio Bogino, Williams Riveros y Matías Nani; Marcos Pinto, Maximiliano Lugo,Adrián Arregui, Leonardo Di Lorenzo; Marcos Figueroa y Ramiro Costa. DT: Gustavo Alvarez. Arbitro: Hernán Mastrángelo.





Goles: PT 29' Nicolás Leguizamón (C); ST 47' Marcelo Estigarribia (C)

Cambios: ST 0' Ezequiel Montagna x Matías Nani (T); 13' Marcelo Estigarribia x Nicolás Leguizamón (C); 23' Christian Bernardi x Tomás Chancalay (C) y Lucas Villasanti x Leonardo Di Lorenzo (T); 34' Diego Morales x Diego Vera (C) y 39' Juan Sánchez Sotelo x Marcos Pinto (T).

Amonestados: Ledesma (C); Nani, Bogino, Escobar (T).

Estadio: Brigadier López.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.