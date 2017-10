Colón se encuentra en "peligro de gol"

Los dirigentes sabaleros gestionaron hasta el cierre del libro de pases la llegada de Lucas Albertengo, el delantero apuntado por el entrenador Eduardo Domínguez, quien finalmente se decidió por quedarse a pelear un lugar en Independiente y desechar la propuesta de la entidad del barrio Centenario.





Es por eso que se le dio un mayor protagonismo a Tomás Chancalay, quien durante la pretemporada fue el acompañante de Diego Vera en la delantera, ganándole de esta manera la pulseada a Nicolás Leguizamón. Sin embargo, Legui arrancó la Superliga como titular, aunque Chanca se ganó el puesto para la segunda fecha y terminó anotando el tanto de la victoria por 1-0 frente a Arsenal.





Tomas Chancalay.jpg Télam







Sin embargo, por su citación a la Selección Argentina Sub 20, el entrerriano no se pudo consolidar entre los 11 y nuevamente el DT se inclinó por Leguizamón, para que sea el acompañante de Vera, quien hace 12 partidos que no convierte con la rojinegra (seis partidos de la temporada pasada, cinco de la Superliga y uno de la Copa Argentina).





El otro atacante que se anotó en la red en lo que va de la temporada es Tomás Sandoval, quien convirtió el gol del agónico empate de la 1ª fecha ante Rosario Central (1-1) en el Brigadier López, actuación que le valió ser titular en el cotejo de Copa Argentina ante Huracán (0-1), aunque después de ese encuentro llamativamente no volvió a tener chances.









Sandoval.jpg



Hasta aquí Domínguez utilizó a los cuatro atacantes que tiene en el plantel e incluso fueron de la partida en los distintos partidos de la temporada, incluyendo a la Copa Argentina. Extrañamente, los únicos dos que no anotaron, Vera y Leguizamón, se ganaron el puesto y serán titulares para enfrentar el próximo sábado, desde las 14.05, a Temperley, en el estadio Brigadier López.





En los partidos que se disputaron hasta aquí de la temporada 2017/2018, el Sabalero pudo anotar cinco tantos en seis partidos, lo que da un promedio de menos de un gol por encuentro. De esos seis partidos, en tres no convirtió ante Huracán por Copa Argentina (0-1), y contra Estudiantes (0-0) y San Lorenzo (0-0) por la Superliga.





Mientras que de los cinco tantos que lleva anotados, dos los anotaron sus delanteros (Tomás Sandoval y Tomás Chancalay), uno un defensor (Germán Conti) y dos los volantes (Christian Bernardi y Cristian Guanca).





La mayoría de los equipos del fútbol argentino tuvieron el mismo problema en el mercado de pases. Sumar a delanteros de jerarquía fue una tarea muy difícil y algunos se terminaron conformando con lo que les quedó de la temporada anterior, como en el caso de Colón.