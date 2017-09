Colón suma de la mano de los pibes: le ganó 1 a 0 a Arsenal con gol de Tomás Chancalay

Fue muy buena la definición del juvenil de 18 años quien terminó siendo la figura del partido, ya que además del gol se mostró desequilibrante en el mano a mano y muy movedizo encarando siempre y pidiendo el balón. También para destacar en la defensa el rendimiento del capitán Germán Conti muy firme tanto por arriba como por abajo siendo uno de los puntales para mantener el cero en el arco custodiado por Alexander Domínguez.

En el arranque del cotejo Colón salió decidido a plantarse en campo rival, con un esquema que sorprendió a muchos, con un Tomás Chancalay parado para hacer la banda izquierda, dejando a Diego Morales como enlace. Es así como dejó el tradicional 4-4-2 por el 4-2-3-1, con Diego Vera como único punta. El Sabalero solo necesitó de dos minutos para tener la primera situación de gol en los pies de Cristian Guanca, pero su disparo dio al costado del arco.

Pero el dueño de casa reaccionó y también se adelantó en el campo, generando varias oportunidades de riesgo. A los 12' Lucas Ceballos fue al piso y evitó el gol de Rodrigo Contreras, en tanto que a los 14 un disparo de Facundo Monteseirín se estrelló en el caño izquierdo. No hubo un denominador absoluto ya que el encuentro fue de ida y vuelta y ambos dispusieron de chances como para abrir el marcador.

Cerca del final, el elenco de Sarandí no quiso ser menos y, aprovechando algunas lagunas de Colón en el control de la pelota, inquieto a la valla defendida por Alexander Domínguez, que se mostró firme en sus intervenciones. Fue un típico encuentro de palo por palo, con muchas ocasiones, pero sin efectividad, factor que hizo que el primer tiempo termine 0-0.

En la segunda etapa se observó lo mejor del Sabalero, controlando el juego y mostrando un andar más aplomado y con mucha paciencia. Corrigió la impresición y para ello fueron importantes los cambios que metió Domínguez fundamentalmente con el inicio del Monito Silva.

Llegó el gol de Colón que inició Silva, cedió a Ceballos quien de manera inteligente asistió a Chancalay quien definió bárbaro cruzado y al lado del caño derecho de Santillo que se estiró pero no llegó. El gol generó confianza en el visitante y nerviosismo en el local. Por ello después del tanto se vio lo más lúcido del Rojinegro que justificó el resultado e incluso estuvo cerca de aumentarlo.

Necesaria victoria marcando las diferencias que existen entre un plantel y otro. Colón por jerarquía está un par de escalones por encima del elenco del Viaducto y terminó primando la lógica. Importante para cortar esta racha de partidos sin victorias y dejar atrás la eliminación en la Copa Argentina.

Formaciones

Arsenal: 22-Pablo Santillo; 17-Leonardo Rolón, 2-Marcos Curado, 6-Facundo Monteseirín y 3-Claudio Corvalán; 4-Sergio Velázquez, 28-Emiliano Papa; 25-Federico Milo, 23-Lucas Wilchez y 20-Ramiro Carrera; 9-Rodrigo Contreras. DT: Humberto Grondona.

Gol: ST 22' Tomás Chancalay (C).

Cambios: ST 14' Facundo Silva x Morales (C), 21' Marcelo Estigarribia x Ledesma (C), 24' Maximiliano Rolón x Milo (A), 27' Iván Bella x Papa (A), 34' Adrián Bastía x Vera (C) y Mosquito x Rolón (A).