"Colón tiene virtudes ofensivas y fallos defensivos"

"No me guardo nunca para ningún partido porque en el fútbol no hay mañana. Colón es lo más importante y pongo lo mejor que tengo desde mi óptica", dijo cuando fue consultado por las salidas de Gastón Fernández, Lucas Diarte y Lucas Rodríguez. El caso de Leandro Desábato es diferente porque sufrió una contractura.





Contra Colón se jugará la chance de recuperar los puntos perdidos el sábado en La Plata. Pero mucho más se jugará el martes próximo contra Nacional de Paraguay. "En todos los partidos nos jugamos mucho, las derrotas son dolorosas pero es como la victorias. No hay que tomarse todo tan a la tremenda, ni la derrota ni la victoria. Hay que tener el término medio de la evaluación".

El ciclo, a pesar de comenzar hace poco y nada, ya parece transitar por un momento de incertidumbre. Las versiones son múltiples y el rendimiento del equipo no aparece. Entonces el propio Matosas hizo un breve descargo: "El que siguió el proceso sabrá si hay un patrón de juego, los entrenamientos no mienten. No estoy acostumbrado a abrir el paraguas ni dar excusas, pero llegaron muchos jugadores, se fueron otros tantos y en el medio tuvimos un receso y una mini pretemporada. No ando con excusas, me importa el resultado, yo quiero ganar".





Respecto al rival que tendrá este viernes lo definió como duro y dinámico. "Tiene virtudes ofensiva y fallos defensivos que tenemos que aprovechar".





Cuatro cambios para visitar a Colón

Finalmente, Matosas, decidió incluir cuatro cambios para visitar este viernes desde las 21.05 a Colón en el Brigadier López. De este modo, Gastón Campi jugará por Desábato, Bautista Cascini lo hará por Diarte, Sebastián Dubarbier irá por Rodríguez y Lucas Melano, por Gastón Fernández.

En efecto, el Pincha saltará al campo de juego con Andújar; Sánchez, Schunke, Campi, Dubarbier; Zuqui, Damonte, Cascini; Alemán; Melano y Pavone. Además, viajarán este jueves a Santa Fe Daniel Sappa, Nicolás Bazzana, Lucas Diarte, Marco Borgnino, Lucas Rodríguez, Iván Gómez, Gastón Fernández y Pablo Lugüercio.









Más allá de que Estudiantes juega la semana que viene por la Copa Sudamericana (el martes ante Nacional de Paraguay) y muchos pensaban que guardaría algunos titulares, el técnico Gustavo Matosas despejó todo tipo de rumores en conferencia de prensa y de esta manera pondrá lo mejor que tiene para visitar el Brigadier López.