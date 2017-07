Colón ya tendría nuevo arquero

Tras las salidas de Jorge Broun (a Bulgaría) y Jorge Carranza (espera una oferta), Colón quedó desmantelado en el arco. Si bien es cierto que llegaron Gonzalo Marinelli e Ignacio Chicco, la realidad indica que había que buscar un titular indiscutido, que se ponga el buzo y salga a la cancha. Es así como el entrenador, Eduardo Domínguez , que dicho sea de paso nunca se mostró tan enérgico en querer incorporar a uno, le había dado una lista de opciones al presidente José Vignatti.





Es así como comenzaron las gestiones, pero ninguna pudo prosperar. Marcos Díaz estuvo en la baraja, pero desde lo económico no era viable, no solo por lo que pedía Huracán sino por el sueldo que pretendía. Después apareció el paraguayo Anthony Silva, aunque el axioma fue similar e, incluso, todavía más por parte de Cerro Porteño.





Fue así como el DT cada vez más se fue conformando con los goleros del actual plantel, a punto tal de comenzar a pensar seriamente en no sumar a nadie, salvo que fueran un apellido de peso. Casi sin darse cuenta, esto puede ser que sea así, ya que nació una chance y Domínguez, casi por decantación, dio el visto bueno.





Hace un par de días, circulaba la versión de que el Sabalero estaba en la persecución de un arquero extranjero y que no sería tenido en cuenta en su club. Después pareció enfriarse a raíz del interés de otros conjuntos, varios de ellos de su lugar de origen, pero Colón se mostró calmo y habría acelerado con una oferta sustanciosa. De igual modo, lo que el arquero quiere es continuidad, ya que pretende volver a su Selección.





Alexander Domínguez.jpg





futbolecuador.com. Se trata del ecuatoriano Alexander Domínguez, de 30 años y 1,96 metros, quien fue retirado de plano por el entrenador argentino de Monterrey de México, Antonio Mohamed. Muchos portales ya dan como finiquitado el arribo a Santa Fe, pero UNO Santa Fe consultó con fuentes en la Argentina , quienes prefirieron decir solo "está cerca", pero no cerrado. Esto se debe a que se espera una nueva respuesta de Monterrey, que inicialmente había rechazado la oferta. Algo de eso traslada el portal





Por eso habrá que esperar cómo se dan las próximas horas para tener novedades al respecto. Siempre se dice que hay que ser cautos no dar nada por cristalizado hasta que no esté la firma, pero la sensación es que Alexander Domínguez tendría muchas chances de ser jugador de Colón. El claro ejemplo está en la situación de Germán Conti, que parecía que se iba a Zenit de Rusia y esto no terminó siendo así. Esta semana será clave para conocer la resolución.