Conti: "Estoy preparado para dar el paso a Europa"

Embed #SuperligaxFOX | Germán Conti, tras llegar a los 100 partidos con Colón: "Es especial para mí" pic.twitter.com/L3EaHZRtF0 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 14 de octubre de 2017







En el arranque, el Flaco se refirió a su importancia dentro del equipo y destacó: "Fue muy especial, cuando uno entra a la cancha sabiendo que cumplió 100 partidos se me pasaron muchas cosas por la cabeza, lo más importante el momento cuando descendimos, que fue muy duro. Al poco tiempo el fútbol nos dio revancha y pudimos ascender. Hoy en día el club está resurgiendo, clasificamos a una copa internacional y hoy en día estamos prendidos bien arriba en el torneo. Pasé muchas cosas y seguiré trabajando para seguir logrando más cosas importantes".





"Trato de mantenerme como siempre, soy una persona de perfil bajo, que trabaja en la semana para hacer lo mejor en la cancha en el momento que le toque, así trabajé siempre y así lo seguiré haciendo", destacó en otra parte del diálogo.





Luego, se refirió a la chance que se le frustró de emigrar a Rusia en el mercado de invierno y dijo: "Lo tomo con mucha tranquilidad, soy un agradecido a la institución. El día que me vaya lo voy a hacer por la puerta grande, así me educaron y así soy yo. De eso que se quede tranquila la gente porque el día que me vaya le voy a dejar un dinero al club, ya que algún día quiero volver a Colón para terminar mi carrera".





Embed ¡Felicitaciones capitán! 100 partidos en Colón y siempre defendiendo los colores con el mismo cariño. pic.twitter.com/fKr9PRAVQP — Club Atlético Colón (@ColonOficial) 14 de octubre de 2017







Y siguiendo con la chance de emigrar que es inminente en su carrera, manifestó: "Fui madurando con el correr del tiempo, siento estar preparado para dar ese paso. El día que me toque trataré de darlo y de afianzarme en Europa, que es lo que sueño. Uno en su trabajo trata de crecer siempre, por ahí la gente a veces no lo entiende ya que quiere que me quede toda la vida en Colón y sería muy difícil. Pero estoy muy tranquilo porque sé que tengo que hacer las cosas bien para que me llegue esa posibilidad".





Posteriormente, se refirió a cómo ve al equipo en este arranque de Superliga, manifestó: "Creo que tenemos un gran grupo, se incorporaron varios chicos y todas muy buenas personas. Eso se nota, ya que todos tiramos para un mismo lado y eso es muy difícil encontrar en el fútbol. Desde que llegó Eduardo (Domínguez) encontramos una solidez como equipo, es muy difícil que los rivales tengan ocasiones de gol. Parece algo muy fácil pero es todo trabajo en la semana, de saber como ataca y cómo defiende el rival, es todo mérito del cuerpo técnico".

